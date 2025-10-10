Возвращение блэкаутов: новая тактика РФ в старой войне против энергетики Украины

Массированная атака России 10 октября вызвала новый блэкаут и стала испытанием для украинской ПВО и энергосистемы. Почти 500 воздушных целей показали, как изменилась тактика врага. Фокус выяснил, почему ровно через три года после первого масштабного блэкаута сценарий повторяется и когда может произойти следующий удар.

В ночь на 10 октября Россия осуществила комбинированную атаку на Украину. В общем оккупанты запустили почти 500 воздушных средств. Прямые попадания зафиксированы на 19 локациях (13 ракет, 60 дронов), обломки упали на 7 локациях.

Атака вызвала перебои с электро- и водоснабжением в Киеве, а также изменения в работе киевского метро.

Экстренные отключения света наблюдаются в нескольких областях, "Укрэнерго" сообщило об аварийных отключениях в 8 регионах.

Опять блэкаут в Украине: как Россия вызвала энергетический коллапс 10 октября

По словам военного эксперта Олега Жданова, три года назад, когда Украина пережила первый масштабный блэкаут, вызванный массированными ударами крылатых ракет, ключевой проблемой было фактическое отсутствие эффективных средств противовоздушной обороны. В то время Украина не имела современных систем, таких как Patriot, а средства средней и малой дальности были крайне ограниченными. Например, системы Iris-T или другие аналоги были в дефиците, что позволяло врагу достигать значительных результатов благодаря массированному применению ракет.

Сегодня ситуация изменилась, но эффективность вражеских атак остается высокой из-за новых тактических подходов. Россия использует масштабирование огневых средств, что позволяет ей преодолевать украинскую ПВО.

"Атаки начинаются с массированного использования дронов, которые перегружают и истощают системы противовоздушной обороны. После этого в ход идут ракеты, среди которых особую угрозу представляют баллистические. Баллистические ракеты являются чрезвычайно сложными целями для перехвата. Даже современные системы, такие как Patriot, не всегда способны справиться со всеми ракетами, что было заметно, например, во время обстрелов Киева. В городах, где Patriot отсутствует, баллистика вообще беспрепятственно поражает цели, что значительно усиливает разрушительный эффект", — говорит Фокусу Жданов.

Кроме проблем с ПВО, по словам эксперта, значительной уязвимостью является состояние энергетической инфраструктуры. Например, в Черниговской области трансформаторы, которые по документам должны были быть защищены бетонными укрытиями второй категории, на самом деле были окружены только мешками с песком. Во время атак эти укрытия оказались неэффективными: осколки поражали мешки, но не могли защитить трансформаторы, которые сгорали. Это свидетельствует о серьезных недостатках в подготовке и защите критической инфраструктуры. Ответственность за это лежит на профильных министерствах, которые должны были бы заранее готовить энергетические объекты к возможным атакам. Вопросы о том, сколько средств было выделено на эти мероприятия, как они использовались и какие объекты укреплялись, остаются открытыми.

Еще одним аспектом являются организационные проблемы в государстве. Жданов отмечает, что Украина часто действует реактивно, а не проактивно.

"Например, проблема защиты подвижного состава железной дороги стала очевидной только после того, как первые поезда начали испытывать удары, что привело к сбоям в работе железнодорожного транспорта. Только тогда начались попытки разработать меры защиты. Такой подход, по аналогии с медициной, является примером не профилактики, а попытки лечить болезнь после ее возникновения. Организационные проблемы, связанные с планированием и подготовкой, остаются огромным вызовом для Украины", — добавляет эксперт.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал недавние атаки российских оккупантов, отметив, что они не были минимальными по усилиям, ведь для ударов использовалось значительное количество средств поражения. В частности, было применено 465 ударных дронов, ракеты "Кинжал", баллистические ракеты "Искандер КN-23" и "Искандер К". Это свидетельствует о комбинированном характере атаки, в которой использовались ракеты, которые трудно перехватить. Например, из 14 запущенных баллистических ракет только четыре удалось сбить. Основной акцент ударов был направлен на энергетическую инфраструктуру, используя средства, которые сложно нейтрализовать из-за их скорости и траектории.

Коваленко подчеркнул, что российские силы усиливали атаки крылатыми ракетами и "Кинжалами".

"Такие удары усложняют противовоздушную оборону, поскольку не каждый город в Украине оснащен зенитно-ракетными комплексами Patriot, способными эффективно противостоять баллистическим ракетам. Только крупные города имеют подобные системы, но даже они не всегда могут справиться с такими угрозами из-за ограниченного количества средств ПВО и зависимости от погодных условий", — говорит Фокусу эксперт.

Относительно эффективности украинской противовоздушной обороны, Коваленко отметил, что погодные условия, такие как дождь и туман, существенно затрудняют перехват дронов-камикадзе. Несмотря на это, результаты работы ПВО не являются катастрофическими, хотя и не идеальными. Если бы Украина имела больше современных систем ПВО и боеприпасов, результаты могли бы быть значительно лучше. Однако реалии таковы, что страна вынуждена адаптироваться к имеющимся ресурсам, которые ограничены из-за недостаточной поддержки в поставках средств противовоздушной обороны.

Удар по украинской энергетике: когда повторится атака РФ

Олег Жданов убежден, что РФ продолжит наносить удары по украинской энергетике. По его мнению, чем более высокой эффективности достигает враг в таких атаках, тем больше у него стимулов продолжать их, делая удары более частыми и масштабными. Это создает серьезный вызов для Украины, ведь адекватный ответ на такие действия остается ограниченным. Например, Украина не имеет возможности наносить симметричные удары по критической инфраструктуре России, что могло бы сдерживать агрессора. Эксперт приводит пример: даже если в Белгороде произошел блэкаут, это вряд ли повлияло бы на решение Кремля, ведь такие события могут оставаться без внимания высшего руководства России. Зато если бы блэкаут произошел в Москве, это могло бы заставить российское руководство пересмотреть свои действия.

Отсутствие стратегического рычага давления на Россию остается ключевой проблемой.

"Украина вынуждена постоянно обращаться к международным партнерам с просьбами о поставках новых комплексов ПВО. Однако даже в случае их предоставления возникают серьезные ограничения. Во-первых, расходы на ракеты для этих комплексов огромны, и ни одна экономика не может обеспечить их в нужном количестве. Во-вторых, партнеры, предоставляя Украине вооружение, вынуждены думать о собственной безопасности, что уменьшает объемы и скорость поставок. Каждый из них оценивает собственные запасы и думает: "если я отдам Украине, хватит ли мне самому?", — подчеркивает Жданов.

Как противодействовать российским атакам по энергетике

Для эффективного противостояния вражеским атакам, по словам эксперта, необходим комплексный подход. Это включает не только усиление ПВО, но и модернизацию защиты энергетических объектов, повышение эффективности использования ресурсов и разработку стратегии сдерживания врага. Без этого Украина будет оставаться уязвимой к новым атакам, а враг будет иметь все возможности для их эскалации.

Относительно перспектив повторения подобных атак, Александр Коваленко отметил, что следующий удар может произойти в ближайшее время, возможно, в течение 2-3 дней, с использованием другой категории вооружения. В частности, могут быть применены крылатые ракеты Х-101, "Калибры" и усиленные налеты дронов-камикадзе. Российские войска придерживаются определенной периодичности: массированные атаки дронами происходят каждые 2-4 дня, тогда как ракетные удары имеют несколько иную динамику. Например, недавно было использовано 26 ракет, в том числе "Искандер-М" и "Искандер-К", для запуска которых задействовали 13 пусковых установок. Для повторного массированного удара российским силам нужно время на перезарядку и пополнение боекомплекта, что влияет на частоту атак.

Обозреватель также обратил внимание на тенденцию использования комбинированных ударов, где крылатые ракеты дозвукового типа (Х-101, "Калибры") комбинируются с баллистическими ракетами.

"Это позволяет врагу атаковать в промежутках между массированными ударами, используя различные типы вооружения для усложнения работы украинской ПВО. Следующий удар, вероятно, будет сосредоточен на крылатых ракетах, таких как Х-101 и "Калибры", что может произойти уже в ближайшее время", — заключает Коваленко.

