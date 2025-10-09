Локомотивы под прицелом: как Россия пытается парализовать украинскую железную дорогу

Россия открыла новый фронт против украинской логистики — беспилотники все чаще бьют не по станциям или путям, а прицельно по локомотивам. Без тяги железная дорога остановится, и именно этого добивается враг. Фокус выяснил, почему удары по локомотивам стали новой тактикой РФ и что может спасти украинскую железную дорогу от паралича.

Россия усилила атаки беспилотниками на украинскую железнодорожную инфраструктуру, прицельно атакуя локомотивы. Грузовые вагоны не являются приоритетными целями, а железнодорожное полотно быстро восстанавливается. Поэтому, по словам украинского эксперта по радиотехнологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова, враг сосредотачивается на уничтожении локомотивов, без которых железная дорога остановится.

"Надеюсь, на этой неделе я встречусь с руководством "Укрзализныци". Если бездействовать, нашу железную дорогу уничтожат", - отметил он.

Эксперт продемонстрировал, как российское подразделение БПЛА "Рубикон" отслеживает локомотив, определяет место его стоянки и наносит удар. По его словам, этот локомотив должен был быть в укрытии, а не оставаться под угрозой.

"Флеш" подчеркнул, что без быстрой реакции на новые вызовы врага ситуация станет критической. Он призвал к немедленным мерам для защиты железнодорожной инфраструктуры, чтобы избежать катастрофических последствий для транспортной системы Украины.

Удары по железнодорожной инфраструктуре: на что рассчитывает враг

По словам старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, начало октября 2025 года обозначилось массированными атаками российских войск на ключевые объекты украинской железнодорожной инфраструктуры, в частности на локомотивные депо и сами локомотивы. Российские атаки на украинскую железную дорогу являются ответом на успешную украинскую кампанию, направленную на нарушение российской логистики через удары по тяговым подстанциям на юге РФ. Эти действия значительно усложнили снабжение российских войск, что побудило РФ адаптировать тактику и сосредоточиться на ключевых элементах украинской транспортной системы.

Основными целями российских ударов, по словам Земляного, являются:

Нарушение логистики.

Железная дорога играет ключевую роль в транспортировке военной техники, боеприпасов и гуманитарной помощи. Например, удар по железнодорожному узлу в Самборе на Львовщине имел целью задержать поставки военной помощи из Польши, что является важным маршрутом для западной поддержки Украины.

Террор гражданского населения.

Атаки часто направлены на вокзалы и гражданские поезда, особенно в приграничных регионах, таких как Черниговская, Сумская и Полтавская области. Удары по гражданским объектам имеют целью посеять панику, деморализовать население и усложнить эвакуацию из опасных зон.

Дестабилизация энергетической инфраструктуры.

По данным OSINT-исследователей, в сентябре 2025 года Россия атаковала не менее 36 объектов энергетической инфраструктуры, в том числе тяговые подстанции. Это затрудняет функционирование электрических локомотивов и грозит остановкой железнодорожного движения в отдельных регионах.

"Надо отметить, что размер украинской территории облегчает логистику, ведь разветвленная сеть автомобильных дорог и меньшие расстояния — значительно уменьшают логистическое плечо. Поэтому перебои в работе железной дороги не так сильно будут влиять на ситуацию на фронте, как того бы возможно хотели россияне. Однако из-за российских преступных ударов больше всего будет страдать гражданское население", — говорит Фокусу аналитик.

Как Украине противодействовать российским ударам по железнодорожной инфраструктуре

По мнению Земляного, эффективное противодействие российским атакам на железнодорожную инфраструктуру требует комплексного подхода, который включает технические, организационные и стратегические меры.

Этот комплекс мероприятий должен включать:

Усиление защиты локомотивных депо и тягачей.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Установка систем РЭБ на локомотивных депо и самих локомотивах может значительно усложнить точное наведение российских БПЛА. РЭБ способны препятствовать сигналам управления дронами, снижая эффективность атак.

Физическая защита.

Локомотивы, особенно дизельные, необходимо размещать в укрытиях или ангарах, оборудованных для защиты от дронов-камикадзе. Это требует инвестиций в строительство укрепленных сооружений, но является критически важным для сохранения техники.

Рассредоточение.

Уменьшение концентрации локомотивов в одном месте может снизить вероятность массовых поражений. Например, вместо хранения всех локомотивов в большом депо можно распределить их между несколькими меньшими объектами.

Улучшение противовоздушной обороны.

Усиление ПВО в приграничных регионах.

Черниговщина, Сумщина и другие приграничные области нуждаются в дополнительных системах ПВО, в частности мобильных групп, способных оперативно реагировать на БПЛА. Это может включать использование зенитных пушек и систем типа "Гепард" для борьбы с дронами.

Раннее обнаружение.

Внедрение современных радарных систем и дронов-разведчиков для мониторинга воздушного пространства позволит быстрее выявлять вражеские БПЛА и координировать действия ПВО.

Организационные мероприятия.

Ограничения движения в приграничных зонах.

В приграничных регионах можно временно уменьшить количество поездов или изменить их маршруты, чтобы избежать скопления техники в зонах высокого риска. Это может включать использование альтернативных путей для военных и гражданских перевозок.

Диверсификация подвижного состава.

Увеличение количества дизельных локомотивов и их распределение по разным регионам поможет уменьшить зависимость от электрических тягачей, которые зависят от энергетической инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 9 октября россияне атаковали Одесскую область ударными БПЛА. Силы ПВО сбили часть дронов, но есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.

Также в ночь на 3 октября Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, вызвав блэкауты на Сумщине и Черниговщине. Фокус исследовал, почему, несмотря на значительные средства на защиту стратегических объектов, энергосистема остается уязвимой и кто несет ответственность за эти провалы.