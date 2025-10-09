ВС РФ массированно атаковали Одесскую область: в порту вспыхнул пожар, много пострадавших (фото)

По данным областной администрации, сейчас известно как минимум о пяти пострадавших. Из-за обстрелов ВС РФ в регионе без электроснабжения остаются более 30 тысяч абонентов

Related video

Россияне массированно атаковали Одесскую область ударными БПЛА. Часть дронов удалось сбить силами ПВО, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур, сообщили в ГСЧС.

"По предварительной информации пострадали 5 человек. Без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов", — сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Пять человек пострадали от БПЛА россиян Фото: ГСЧС

В результате атаки российских БПЛА пожар возник в административном здании автозаправочной станции и на территории объекта портовой инфраструктуры. Горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами.

В ликвидации приняли участие 83 спасателя, задействовано 18 единиц пожарной техники и пожарный робот, а также от добровольцев 4 человека и 1 пожарное авто.

Россияне атаковали Одесскую область БПЛА Фото: ГСЧС

Олег Кипер добавил, что также россияне атаковали два частных дома, еще четыре дома повреждены.

"Подразделения ГСЧС и аварийные службы ликвидируют последствия. Правоохранители документируют очередное дерзкое преступление РФ против мирных жителей Одесской области", — сообщил Кипер.

Согласно картам одесских пабликов, российские дроны залетали с Черного моря.

Напомним, Фокус сообщал об атаке россиян в ночь на 9 октября. Под атакой были Одесса, Черноморск и Сумы.

А тем временем в России в результате атаки БПЛА возник пожар на НПЗ "Лукойла" в Волгоградской области.