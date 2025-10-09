ЗС РФ масовано атакували Одеську область: в порту спалахнула пожежа, багато постраждалих (фото)

За даними обласної адміністрації, наразі відомо щонайменше про п'ятьох постраждалих. Через обстріл ЗС РФ у регіоні без електропостачання залишаються понад 30 тисяч абонентів

Росіяни масовано атакували Одеську область ударними БПЛА. Частину дронів вдалось збити силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур, повідомили у ДСНС.

"За попередньою інформацією постраждали 5 осіб. Без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

П'ять людей постраждали від БПЛА росіян Фото: ДСНС

Внаслідок атаки російських БПЛА пожежа виникла в адміністративній будівлі автозаправної станції та на території об'єкта портової інфраструктури. Горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними пелетами.

В ліквідації взяли участь 83 рятувальники, задіяно 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот, а також від добровольців 4 особи та 1 пожежне авто.

Росіяни атакували Одещину БПЛА Фото: ДСНС

Олег Кіпер додав, що також росіяни атакували два приватні будинки, ще чотири будинки пошкоджені.

"Підрозділи ДСНС та аварійні служби ліквідовують наслідки. Правоохоронці документують черговий зухвалий злочин РФ проти мирних жителів Одещини", - повідомив Кіпер.

Згідно із картами одеських пабліків, російські дрони залітали з Чорного моря.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про атаку росіян в ніч на 9 жовтня. Під атакою були Одеса, Чорноморськ та Суми.

А тим часом в Росії внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа на НПЗ "Лукойла" в Волгоградській області.