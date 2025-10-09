Вибухи у Сумах, Одесі та Чорноморську: росіяни атакували Україну "Шахедами"

Уночі 9 жовтня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Під ударом зокрема опинилися Суми, Одеса та Чорноморськ.

У містах прогриміла серія вибухів, у Чорноморську здійнялася пожежа внаслідок обстрілу. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку росіян.

Атака на Суми

У Сумах близько 00:30 години прогриміла серія вибухів, повідомили місцеві канали. Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар закликав у своєму Telegram-каналі бути обережними та триматися подалі він вікон.

Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що росіяни звечора, від 22:30 години, атакували місто ударними безпілотниками. За попередніми даними, ворог застосував 5 дронів.

"Влучання прийшлися не по житловому сектору. Інформація про постраждалих не надходила", — зазначив Кривошеєнко.

За даними моніторингового каналу monitor, росіяни застосували для ударів по Сумах дрони типу "Італмас".

Атака на Одесу і Чорноморськ

Також уночі 9 жовтня російська армія атакувала безпілотниками Одесу та Чорноморськ. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Близько 01:10 години в області було чутно звуки вибухів, повідомили місцеві ЗМІ. За даними моніторингових каналів, на Одеський район рухалося близько десятка ударних безпілотників.

Більшість дронів атакували Чорноморськ, однак вибухи цієї ночі також лунали в Одесі, інформувало місцеве медіа "Думская".

Місцеві ЗМІ також повідомили, що у Чорноморську внаслідок атаки здійнялася сильна пожежа.

Інформація щодо наслідків російського обстрілу на момент публікації уточнюється. Даних щодо постраждалих від місцевої влади не надходило.

Нагадаємо, 8 жовтня росіяни масовано атакували Кривий Ріг "Шахедами", спрямувавши на місто кілька десятків дронів.

Також у ніч на 7 жовтня ЗС РФ масовано атакували енергетику та залізницю України.