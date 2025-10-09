Взрывы в Сумах, Одессе и Черноморске: россияне атаковали Украину "Шахедами"

Ночью 9 октября российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Под ударом в частности оказались Сумы, Одесса и Черноморск.

В городах прогремела серия взрывов, в Черноморске поднялся пожар в результате обстрела. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке россиян.

Атака на Сумы

В Сумах около 00:30 часов прогремела серия взрывов, сообщили местные каналы. Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь призвал в своем Telegram-канале быть осторожными и держаться подальше он окон.

Председатель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что россияне вчера, с 22:30 часов, атаковали город ударными беспилотниками. По предварительным данным, враг применил 5 дронов.

"Попадания пришлись не по жилому сектору. Информация о пострадавших не поступала", — отметил Кривошеенко.

По данным мониторингового канала monitor, россияне применили для ударов по Сумах дроны типа "Италмас".

Атака на Одессу и Черноморск

Также ночью 9 октября российская армия атаковала беспилотниками Одессу и Черноморск. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Около 01:10 часов в области были слышны звуки взрывов, сообщили местные СМИ. По данным мониторинговых каналов, на Одесский район двигалось около десятка ударных беспилотников.

Большинство дронов атаковали Черноморск, однако взрывы этой ночью также раздавались в Одессе, информировало местное медиа "Думская".

Местные СМИ также сообщили, что в Черноморске в результате атаки поднялся сильный пожар.

Информация о последствиях российского обстрела на момент публикации уточняется. Данных о пострадавших от местных властей не поступало.

Напомним, 8 октября россияне массированно атаковали Кривой Рог "Шахедами", направив на город несколько десятков дронов.

Также в ночь на 7 октября ВС РФ массированно атаковали энергетику и железную дорогу Украины.