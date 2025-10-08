Десятки "Шахедов": россияне массированно атаковали Кривой Рог, в городе прогремела серия взрывов

Поздно вечером 7 октября российская армия массированно атаковала Кривой Рог и пригород ударными беспилотниками: в городе прогремела серия взрывов. Под ударом также оказался поселок городского типа Радушное.

Related video

Россияне запустили на город около 30 ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом сообщил у себя в Telegram-канале председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Перед этим около 23:30 часов Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп беспилотников в направлении Кривого Рога. Мониторинговые каналы отметили, что на город движутся около 28 "Шахедов" с разных направлений.

Вскоре мониторинговый канал monitor уточнил, что под основным ударом в ходе массированной атаки оказался пригород Кривого Рога, в частности поселок городского типа Радушное в Криворожском районе.

Местные СМИ информировали, что в городе слышны звуки взрывов.

Стоит отметить, что перед этим в местных пабликах писали о возможных ударах по энергетическим объектам. Жителей призвали зарядить устройства по возможности.

Официальной информации о целях и последствиях российской атаки на Кривой Рог на момент публикации не поступало. Воздушная тревога продолжается в ряде областей из-за угрозы "Шахедов".

Напомним, 7 октября россияне массированно атаковали "Шахедами" Полтаву: в городе зафиксировали перебои со светом, "Укрзалізниця" отменила движение ряда поездов из-за обстрелов.

Также утром 7 октября ВС РФ атаковали Сумы беспилотниками, в результате чего часть города оказалась без электроэнергии.