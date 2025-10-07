Взрывы в Полтаве: РФ атаковала город дронами, "Укрзализныця" отменяет поезда

Россия атаковала Полтаву и область "Шахедами" с полуночи. В результате атаки повреждены жилые дома и подвижной состав железнодорожной инфраструктуры. Из-за повреждения энергообъекта в городе частично исчез свет.

Related video

Из-за попадания БПЛА произошли пожары в разных районах города. Повреждены административные здания и жилой дом. "К работам привлечено 16 единиц техники, 64 спасателя ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци", — сообщили в ГСЧС. А в "Укрзализныце" отметили, что из-за обстрела отменены семь пригородных поездов.

Последствия обстрела Полтавы Фото: ГСЧС

В Полтавские ОВА сообщили, что из-за повреждения энергообъекта без света остались 28 юридических и 1070 бытовых потребителей. Кроме того, обломками поврежден частный дом.

"К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", — рассказали в ОВА.

Атака ВС РФ на Полтавскую область началась около полуночи. Тогда мониторинговые каналы и Полтавская ОВА сообщали о движении "Шахедов" с севера. По состоянию на сейчас еще фиксируются единичные дроны, которые движутся из Сумской области. Тревога продолжается в Миргородском и Полтавском районах.

А тем временем из-за ночной атаки России изменилось расписание движения пригородных поездов.

В "Укрзализныце" сообщают, что часть рейсов будет курсировать с резервными тепловозами, поэтому возможны задержки.

Сегодня временно не будут курсировать такие поезда:

№6356 Полтава-Южная — Огульцы;

№6353 Огульцы — Полтава-Южная;

№6531 Полтава-Южная — Кременчуг;

№6532 Кременчуг — Полтава-Южная;

№6724 Ромодан — Полтава-Южная;

№6572\6654 Полтава-Южная — Берестин — Лозовая;

№6655/6577 Лозовая — Берестин — Полтава-Южная.

№6572\6654 Полтава-Южная — Берестин — Лозовая

№6655/6577 Лозовая — Берестин — Полтава-Южная

Ограниченно курсировать:

№6722 по маршруту Ромодан — Полтава-Киевская (вместо Ромодан — Полтава-Южная)

№6721 по маршруту Полтава-Киевская — Ромодан (вместо Полтава-Южная — Ромодан)

Напомним, кроме Полтавы россияне атаковали Харьков. В городе раздавались взрывы и возникли многочисленные пожары.

Также россияне атаковали Сумы. Часть города осталась без света.