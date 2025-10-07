В Сумах под утро прогремели взрывы: после атаки РФ часть города оказалась без света

В Сумах под утро 7 октября прогремела серия взрывов: российская армия атаковала город ударными беспилотниками. После этого в Сумах начались перебои с электроэнергией.

После утреннего обстрела часть Сум оказалась без света. Об этом сообщило медиа "Суспільне Суми" со ссылкой на информацию от подписчиков.

Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА для Сумщины около 06:00 часов. Российские дроны на юге области двигались курсом на юг, информировали военные.

Вскоре в Сумах прогремели взрывы. "Суспільне" информировало о взрывах в городе в 06:07 и в 06:09 часов.

Через некоторое время "Суспільне" отметило, что в части Сум исчезла электроэнергия после взрывов. О перебоях со светом в городе также сообщали пользователи в местных Telegram-каналах.

Официальной информации о последствиях утренней атаки на Сумы на момент публикации не поступало. В регионе продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Удары ВС РФ по инфраструктуре на Сумщине: что известно на сейчас

Россияне недавно массированно атаковали объекты критической инфраструктуры на Сумщине, в частности в Шостке, лишив жителей города базовых условий для жизни.

Председатель Сумской ОГА Олег Григоров ночью 7 октября рассказал, какая сейчас ситуация в Шосткинской громаде. По его словам, украинские энергетики восстанавливают подачу электроэнергии во всех микрорайонах громады. Часть домов уже получила подачу электроэнергии постоянно, в других домах электроэнергия подается по графику.

В то же время газоснабжение в Шосткинской громаде восстановлено почти полностью, добавил Григоров.

Напомним, поздно вечером 6 октября ВС РФ массированно атаковали Харьков беспилотниками: в результате обстрела в городе возникли перебои с электроснабжением.

Также росСМИ 6 октября сообщали, что в Белгороде после блэкаута срочно устанавливают мобильные генераторы.