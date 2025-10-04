Без газа, воды и света: ВС РФ лишили жителей Шостки базовых условий для жизни

Город Шостка Сумской области погрузился в блэкаут, и ВС РФ не прекращают ударов. Сейчас воду местным жителям подают по графику — трижды в день, а из-за повреждения газораспределительной станции отсутствует и газ.

У жителей Шостки нет электроэнергии, воды и газа. Об этом 4 октября сообщили в "Суспільне".

В Сумской области повреждена газораспределительная станция

Городской голова Николай Нога попросил всех максимально ограничить использование природного газа в связи с "массированной, беспрецедентно мощной атакой" ВС РФ. По его словам, это позволит не допустить сбой системы. Также мэр призвал горожан не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в укрытиях во время работы ПВО.

В Сумском филиале "Газсети" сообщили, что в результате обстрелов повреждена газораспределительная станция. Поэтому жителям населенных пунктов Шостка, Воронеж, Богданка, Ображиевка, Ковтуново, Мироновка, Крупец и Шкирмановка временно ограничили в потреблении природного газа.

"Пожалуйста, минимизируйте использование газовых приборов до завершения аварийно-восстановительных работ. Это необходимо для стабилизации давления в сети и безопасности потребителей. Просим отнестись с пониманием к ситуации. О восстановлении стабильного газоснабжения сообщим дополнительно", — заявили специалисты.

Воду в Шостке подают по графику

Также Нога предупредил, что из-за атак ВС РФ были разрушены энергетические объекты, поэтому водоснабжение будет происходить по графику.

4 октября, согласно аварийному графику, воду жителям Шостки планово дают трижды:

с 6:30 до 9:00;

с 11:30 до 14:00;

с 17:00 до 21:00;

Блэкаут в Шостке произошел еще 4 дня назад

Как передавал Фокус, мэр Шостки сообщал об обесточивании города еще 1 октября. Это произошло в результате удара российских войск по электроподстанции. В Шостке заработали центры несокрушимости, водоснабжение и социально важные объекты инфраструктуры запитали альтернативными энергоносителями.

На фоне этих нововведений городской голова Конотопа Артем Семенихин посоветовал местным также сделать запас воды, достать генераторы и газовые баллоны, а по возможности и перебраться временно в села. Он подчеркнул, что Нежин — в полном блэкауте, а россияне "все больше сходят с ума".

Напомним, 3 октября ВС РФ ударили по железнодорожному вокзалу и попали в пассажирские вагоны поезда сообщения "Шостка-Киев". Пострадали около 30 человек, раненых госпитализировали. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне сознательно били по гражданским.

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что ранения получили и работники "Укрзалізниці", и пассажиры. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда "Терещенская — Новоград-Северский", а второй — в электропоезд поезда "Киев — Шостка". Среди пострадавших есть трое детей.