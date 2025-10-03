Новый удар РФ по энергетике: один из городов Украины в блэкауте вторые сутки, подробности (график)

Ночью на 3 октября Россия нанесла массированный удар по украинской энергосистеме. В ряде регионов в городах уже наступил полный блэкаут или дают свет по графикам, но дроны и ракеты ВС РФ атаковали снова.

"Этой ночью враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в частности по объектам газотранспортной инфраструктуры", — сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Пресс-служба отметила, что на местах работают спасатели и энергетики, которые пытаются как можно быстрее ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию.

В ДТЭК проинформировали, что российские дроны и ракеты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Нафтогаза. В результате обстрела остановилась работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области.

Отключение света 2025: какая ситуация по стране

В городе Шостка Сумской области и всех населенных пунктах громады нет света, ночью был поврежден в результате авиаудара объект инфраструктуры в Воронежском старостинском округе и там продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Однако блэкаут в Шостке произошел не в пятницу. Электроснабжение исчезло еще 1 октября из-за удара ВС РФ по электроподстанции. 2 октября мэр Николай Нога заявлял, что город находился в условиях полного обесточивания уже более 15 часов, работали пункты несокрушимости. Водоснабжение и социально важные объекты инфраструктуры запитали альтернативными энергоносителями.

Городской голова Конотопа на Сумщине Артем Семенихин посоветовал местным жителям доставать генераторы и газовые баллоны, подумать о переезде по возможности в частные дома в селах.

"Если вы живете в квартире, или у вас только газовое отопление, то точно заранее позаботьтесь о домике в селе. Съездите почистите колодец, запаситесь дровами. И это не нагнетание, это реальная попытка дать совет. Ведь как пример Нежин уже в полном "блэкауте". Приближается зима", — подчеркнул мэр, заверив, что россияне "все больше сходят с ума".

В Черниговоблэнерго сообщали, что 3 октября в регионе будут давать свет по графику. При этом жителей Черниговской области предупредили, что график — приблизительный, и из-за критической ситуации в энергосети возможны дополнительные аварийные отключения.

График отключений в Черниговской области Фото: Черниговоблэнерго

"Очень просим всех быть максимально экономными! Сейчас важен каждый сэкономленный киловатт-час", — добавила пресс-служба.

В городе Нежин в Черниговской области действуют графики отключений света 4/5. Кроме того, детей там вынужденно перевели на дистанционное обучение, пока ситуацию со светом не стабилизируют. Воду, как отметили в городском совете, подают по графику, а критическую инфраструктуру запитали от альтернативных источников.

Напомним, мэр Луцка Игорь Полищук предупредил горожан о возможных блэкаутах в результате непрерывных атак ВС РФ по энергетике. Он посоветовал сделать запас воды, а также позаботиться об альтернативных источниках питания.

Винницаоблэнерго обновила графики отключений света в регионе, но подчеркнула, что это не ведет к почасовым обесточиваниям. Электроэнергию будут выключать по распоряжению Укрэнерго или "в исключительных ситуациях".