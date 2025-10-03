Новий удар РФ по енергетиці: одне з міст України у блекауті другу добу, подробиці (графік)

Вночі на 3 жовтня Росія завдала масованого удару по українській енергосистемі. У низці регіонів у містах вже настав повний блекаут або дають світло за графіками, але дрони й ракети ЗС РФ атакували знову.

"Цієї ночі ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях, зокрема по об’єктах газотранспортної інфраструктури", — повідомили у Міністерстві енергетики України.

Пресслужба зауважила, що на місцях працюють рятувальники та енергетики, які намагаються якомога швидше ліквідувати наслідки і стабілізувати ситуацію.

У ДТЕК проінформували, що російські дрони й ракети вчергове атакували енергетичну інфраструктуру Нафтогазу. Внаслідок обстрілу зупинилась робота низки об'єктів газовидобутку у Полтавській області.

Відключення світла 2025: яка ситуація по країні

У місті Шостка на Сумщині та усіх населених пунктах громади немає світла, вночі був пошкоджений внаслідок авіаудару обʼєкт інфраструктури у Вороніжському старостинському окрузі і там тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Однак блекаут у Шостці стався не в п'ятницю. Електропостачання зникло ще 1 жовтня через удар ЗС РФ по електропідстанції. 2 жовтня мер Микола Нога заявляв, що місто перебувало в умовах повного знеструмлення вже понад 15 годин, працювали пункти незламності. Водопостачання й соціально важливі об’єкти інфраструктури заживити альтернативними енергоносіями.

Міський голова Конотопа на Сумщині Артем Семеніхін порадив місцевим жителям діставати генератори та газові балони, подумати про переїзд за можливості у приватні будинки в селах.

"Якщо ви живите в квартирі, чи у вас лише газове опалення, то точно зазделегідь подбайте про будиночок в селі. Поїдьте почистіть колодязь, запасіться дровами. І це не нагнітання, це реальна спроба дати пораду. Адже як приклад Ніжин вже в повному "блекауті". Наближається зима", — підкреслив мер, запевнивши, що росіяни "все більше сходять з розуму".

У Чернігівобленерго повідомляли, що 3 жовтня у регіоні даватимуть світло за графіком. При цьому жителів Чернігівщини попередили, що графік — приблизний, і через критичну ситуацію в енергомережі можливі додаткові аварійні відключення.

Графік відключень у Чернігівській області Фото: Чернігівобленерго

"Дуже просимо усіх бути максимально ощадливими! Зараз важлива кожна зекономлена кіловат-година", — додала пресслужба.

У місті Ніжин у Чернігівській області діють графіки відключень світла 4/5. Окрім того, дітей там вимушено перевели на дистанційне навчання, поки ситуацію зі світлом не стабілізують. Воду, як зазначили у міській раді, подають за графіком, а критичну інфраструктуру заживили від альтернативних джерел.

Нагадаємо, мер Луцька Ігор Поліщук попередив містян про можливі блекаути внаслідок безперервних атак ЗС РФ по енергетиці. Він порадив зробити запас води, а також подбати про альтернативні джерела живлення.

Вінницяобленерго оновила графіки відключень світла у регіоні, але наголосила, що це не веде до погодинних знеструмлень. Електроенергію вимикатимуть за розпорядженням Укренерго або "у виняткових ситуаціях".