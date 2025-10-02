Відключення світла в Україні: у Вінницькій області запровадили нові графіки по 1 квітня

Нові графіки погодинних відключень електроенергії діють вже з 1 жовтня. В АТ "Вінницяобленерго" наголосили, що вимикатимуть світло лише після відповідних розпоряджень "Укренерго".

У Вінницькій області запровадили нові графіки відключень світла, які можуть бути задіяні з 1 жовтня по 1 квітня. Однак це не означає, що у місцевих жителів щодня буде зникати електроенергія. Про це 2 жовтня повідомила пресслужба "Вінницяобленерго" у Facebook.

Графіки діятимуть лише у разі розпоряджень від НЕК "Укренерго" або "у виняткових ситуаціях", наприклад пов'язаних з масованими атаками ЗС РФ.

"Іншими словами, графіки – це запобіжний механізм, що дозволяє підтримати стабільність енергопостачання та уникнути масштабних аварійних відключень. Якщо ж енергосистема працює у штатному режимі, електропостачання здійснюється без обмежень", — пояснили енергетики.

Кожному споживачу радять заздалегідь дізнатись, в якій він черзі відповідно до графіку. Зробити це можна за посиланням. У "Вінницяобленерго" зауважили, що це допоможе бути готовим до можливих перерв у постачанні світла. Також українців закликали ставитись до нововведення з розумінням, адже "готовність до будь-яких сценаріїв – запорука енергетичної безпеки регіону та країни в цілому".

В Одеській області майже 50 тисяч людей без світла

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вночі ЗС РФ атакували цивільну інфраструктуру регіону. Внаслідок удару виникли перебої з електропостачанням.

"На ранок енергетикам вдалося перезаживити пошкоджену інфраструктуру з різних джерел там, де це технічно можливо. Наразі 11,3 тис. клієнтів вже зі світлом. Тимчасово без світла залишаються 46,6 тис. споживачів. Тривають ремонтні роботи", — передав очільник ОВА.

Нагадаємо, 1 жовтня у "Чернігівобленерго" заявили, що внаслідок масованого удару ЗС РФ сталася системна аварія у мережі й потужності не вистачає для одночасного забезпечення усіх споживачів світлом. З 20:00 у регіоні запровадили графіки відключень за чотирма чергами.

Вночі в Одесі прогриміла серія потужних вибухів. Моніторингові канали інформували про приблизно 20 ударних БПЛА. Мер еннадій Труханов повідомляв про загрозу для центрального та Пересипського районів. Невдовзі у місті спалахнула пожежа, а в деяких районах зникли світло і вода.