Графіки відключень світла запровадили в Чернігові: в регіоні мегакритична ситуація (фото)

Чернігів та область через масовані удари по енергетичній інфраструктурі запроваджують погодинні відключення світла. Через аварію в мережі без електропостачання залишилися понад 300 тисяч споживачів у кількох районах.

За інформацією Чернігівобленерго, сьогоднішній масований удар по важливих енергетичних об’єктах спричинив системну аварію в мережі, через що наявної потужності енергосистеми не вистачає для одночасного забезпечення всіх споживачів. Тому з 20:00 запроваджуються графіки погодинних відключень: електроенергія подаватиметься за чотирма чергами — три години зі світлом і шість годин без світла.

Перевірити чергу відключення та особистий графік можна на сайті Чернігівобленерго або через Viber і Telegram-боти. У разі додаткових відключень попередити споживачів заздалегідь неможливо, тож мешканцям рекомендують слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах компанії. Енергетики закликають довіряти лише офіційній інформації та готуватися до можливих повторних відключень.

Окрім цього, начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що через складну ситуацію в області та в Чернігові всім радять економити електроенергію. За його словами, у місті провели засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій за участю комунальних служб, щоб ліквідувати наслідки обстрілів. Основна мета — відновити електропостачання, і енергетики вже підключають важливі об’єкти до альтернативних джерел живлення. Проте ситуація залишається складною, тому запроваджують погодинні відключення електроенергії до стабілізації мережі.

Як зазначив Чаус, лікарні, соціальні та комунальні об’єкти переводять на генератори, запас пального достатній, а там, де споживання велике, забезпечення посилюють. Місто також підсилює транспортне сполучення, додаючи більше автобусів, і мешканців просять стежити за змінами в маршрутах. Мобільні оператори працюють за спеціальними алгоритмами для надзвичайних ситуацій, а поліція посилює патрулювання у районах без світла. Щодо водопостачання, у місцях, де потужностей генераторів недостатньо, організовують підвезення питної води.

Він додав, що подібний розвиток подій був передбачений і всі служби вже працюють за відпрацьованими планами.Ситуація перебуває під контролем уряду, і за потреби залучають додаткові ресурси для стабілізації критичної інфраструктури. Мешканцям радять зберігати спокій, економно користуватися електроенергією та стежити за офіційними повідомленнями на випадок повторних відключень.

Нагадаємо, що 1 жовтня ЗС РФ атакували підстанцію в Славутичі, а внаслідок удару місто та частина Чернігівщини залишилися без світла.

Також Фокус писав, що 26 вересня Чернігівщина вже зазнавали атаки на енергетичну інфраструктуру — місцева влада повідомила про пошкодження кількох об’єктів. У результаті в місті відключили електроенергію та водопостачання, зупинилися тролейбуси, а світлофори перестали працювати.