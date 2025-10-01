Графики отключений света ввели в Чернигове: в регионе мегакритическая ситуация (фото)

Чернигов и область из-за массированных ударов по энергетической инфраструктуре вводят почасовые отключения света. Из-за аварии в сети без электроснабжения остались более 300 тысяч потребителей в нескольких районах.

По информации Черниговоблэнерго, сегодняшний массированный удар по важным энергетическим объектам вызвал системную аварию в сети, из-за чего имеющейся мощности энергосистемы не хватает для одновременного обеспечения всех потребителей. Поэтому с 20:00 вводятся графики почасовых отключений: электроэнергия будет подаваться по четырем очередям — три часа со светом и шесть часов без света.

Проверить очередь отключения и личный график можно на сайте Черниговоблэнерго или через Viber и Telegram-боты. В случае дополнительных отключений предупредить потребителей заранее невозможно, поэтому жителям рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах компании. Энергетики призывают доверять только официальной информации и готовиться к возможным повторным отключениям.

Кроме этого, начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что из-за сложной ситуации в области и в Чернигове всем советуют экономить электроэнергию. По его словам, в городе провели заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием коммунальных служб, чтобы ликвидировать последствия обстрелов. Основная цель — восстановить электроснабжение, и энергетики уже подключают важные объекты к альтернативным источникам питания. Однако ситуация остается сложной, поэтому вводятся почасовые отключения электроэнергии до стабилизации сети.

Как отметил Чаус, больницы, социальные и коммунальные объекты переводят на генераторы, запас топлива достаточный, а там, где потребление большое, обеспечение усиливают. Город также усиливает транспортное сообщение, добавляя больше автобусов, и жителей просят следить за изменениями в маршрутах. Мобильные операторы работают по специальным алгоритмам для чрезвычайных ситуаций, а полиция усиливает патрулирование в районах без света. Что касается водоснабжения, в местах, где мощностей генераторов недостаточно, организуют подвоз питьевой воды.

Он добавил, что подобное развитие событий было предусмотрено и все службы уже работают по отработанным планам. Ситуация находится под контролем правительства, и при необходимости привлекают дополнительные ресурсы для стабилизации критической инфраструктуры. Жителям советуют сохранять спокойствие, экономно пользоваться электроэнергией и следить за официальными сообщениями на случай повторных отключений.

Напомним, что 1 октября ВС РФ атаковали подстанцию в Славутиче, а в результате удара город и часть Черниговщины остались без света.

Также Фокус писал, что 26 сентября Черниговская область уже подвергалась атаке на энергетическую инфраструктуру — местные власти сообщили о повреждении нескольких объектов. В результате в городе отключили электроэнергию и водоснабжение, остановились троллейбусы, а светофоры перестали работать.