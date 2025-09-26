Немає світла й води, не ходять трамваї: у Чернігові стався блекаут через атаку ЗС РФ (відео)

Серед дня 26 вересня ЗС РФ атакували енергетику в Чернігівській області, місцева влада повідомила про влучання "в кілька об'єктів". У місті зникли світло й води, зупинились трамваї й не працюють світлофори.

"Триває атака ворога. Під ударом — енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів", — заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він повідомив, що у Чернігові та Чернігівському районі виникли перебої з електропостачанням, та закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

У соцмережах підтвердили, що у місті працювала ППО.

"Дим видніється над містом", — передали автори контенту.

У Чернігові немає світла і води

У "Чернігівобленерго" проінформували про відключення електроенергії внаслідок ворожої атаки.

"Зберігайте спокій! Залишайтесь у безпечних місцях! Не підходьте до об’єктів електропостачання у період повітряної тривоги! Пам’ятайте, що будь-який із них може стати мішенню для ворога. А ще – зберігайте інформаційну тишу! У мережу не мають потрапити фото, відео та описи місцезнаходження пошкоджених об’єктів. Розповсюдженням цієї інформації ви допомагаєте ворогу", — наголосили у компанії.

Мешканців регіону запевнили, що енергетики роблять усе можливе, щоб скоріше повернути світло.

Водночас у КП "Чернігівводоканал" попередили, що о 13:40 були знеструмлені усі їхні об'єкти, й попросили жителів Чернігова терміново зробити запас питної води.

"Наразі наші працівники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації. Це першочергове завдання, адже перед відновленням водопостачання потрібно забезпечити надійний відвід стічних вод", — пояснили у підприємстві.

Патрульна поліція Чернігівської області заявили, що через знеструмлення у місті тимчасово не працює частина світлофорів. Правоохоронці працюють у посиленому режимі і залучили додаткові екіпажі, але водіїв і пішоходів попросили бути максимально уважними й обережними.

У КП "Чернігівське тролейбусне управління" повідомили, що рух тролейбусів по місту тимчасово призупинений і буде відновлений, як тільки повернеться електропостачання.

У соцмережах передали, що через перебої зі світлом затримуються поїзди Ніжин-Конотоп та Конотоп-Ніжин. Орієнтовна затримка на відправлення – до години.

"Потяг зупинився серед поля, люди евакуюються та самостійно йдуть до траси, щоб знайти транспорт", — розповіли автори контенту.

О 16:19 в мережі проінформували, що у центрі та деяких районах Чернігова відновили електропостачання. На момент публікації цю інформацію офіційно не підтвердили у "Чернігівобленерго".

Нагадаємо, 25 вересня також повідомлялось про атаку дронів по Чернігівській ТЕЦ. У низці районів міста зникало світло, а "Чернігівводоканал" радив запастися питною водою.

Зранку 26 вересня в "Укрзалізниці" заявили, що були змушені тимчасово змінити рух низки приміських поїздів через атаку по енергетиці на Одещині.