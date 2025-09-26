Рух приміських потягів на Одещині змінили через удари РФ по енергетиці: подробиці

Унаслідок атак Росії на енергетичну інфраструктуру Одеської області тимчасово змінено рух низки приміських поїздів. Пасажирам слід враховувати скасування деяких рейсів та корекцію маршрутів.

Як повідомляє регіональна філія "Одеська залізниця" на своїй офіційній сторінці у Facebook, через пошкодження об’єктів енергетики, спричинене бойовими діями, тимчасово призупинено курсування окремих приміських поїздів у регіоні.

26 вересня не курсуватимуть такі рейси:

№6208 Одеса-Головна – Роздільна 1;

№6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна;

№6254 Одеса-Головна – Подільськ;

№6256 Одеса-Головна – Вапнярка

Крім того, потяг №6255 тимчасово змінює маршрут: замість звичного сполучення Вапнярка – Одеса-Головна він курсуватиме між Вапняркою та Подільськом.

Пасажирам радять враховувати ці зміни при плануванні поїздок. "Одеська залізниця" обіцяє оперативно інформувати про відновлення руху та подальші оновлення розкладу.

Згодом на сторінці "Одеська залізниця" повідомили, що два приміські поїзди №6251 та №6253, які зазвичай курсують за маршрутом Вапнярка – Одеса-Головна, з’єднані в один склад і тепер рухаються з резервним тепловозом.

Станом на зараз зі станції Іванівка спостерігаються такі затримки:

№6251 – понад 3,5 години;

№6253 – понад 2 години

Рух поїздів триває, пасажирів просять враховувати затримки під час поїздок.

Нагадаємо, що 25 вересня "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів через знеструмлення на чотирьох дільницях, спричинене нічним обстрілом ЗС РФ. За даними пресслужби, обстріли не призвели до постраждалих, проте спричинили пошкодження інфраструктури. Через це низка поїздів ранкових рейсів затрималася на кілька годин.

Також Фокус писав, що цього ж дня через атаки РФ у Миколаївській та Кіровоградській областях знеструмили окремі ділянки залізниці, через що частина потягів затрималася. Пасажири перебували в укриттях, а резервні тепловози були направлені на постраждалі ділянки.