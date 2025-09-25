"Маємо знеструмлення": "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів через російські обстріли

Через атаку російських окупаційних військ у Миколаївській та Кіровоградській областях знеструмлені окремі ділянки залізниці, внаслідок чого будуть затримки потягів на певних напрямках.

"Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині маємо знеструмлення окремих дільниць", — повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Там уточнили, що пасажири з потягів, які рухались ушкодженими ділянками наразі перебувають в укриттях. Зокрема йдеться про:

поїзд №54/254 Одеса — Дніпро, Кривий Ріг;

№8/7 Одеса — Харків.

"Цим же шляхом трохи згодом належить також пройти поїздам №51/52 Запоріжжя — Одеса та №148/147 Київ — Одеса", — йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці підкреслили, що вже направили резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці.

"Оцінюємо пошкодження по мірі закінчення обстрілу. Будуть затримки вказаних поїздів, але всіх довеземо, як завжди", — наголосили в компанії.

