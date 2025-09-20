"Хочуть потім похвалитись": провідник розповів, що найчастіше крадуть українці у потязі (відео)

Під час подорожей потягами "Укрзалізниці" українці часто крадуть посуд та елементи постільної білизни, проте цим апетити людей не обмежуються.

Бувають випадки, що пасажири думають, що усі надані в користування на час поїздки предмети автоматично стають їх власністю назавжди, розповів в інтерв'ю журналістам медіа "18000" провідник Сашко одного з потягів "Укрзалізниці".

Інтерв'ю провідника потяга "Укрзалізниці"

"Здебільшого склянки, підсклянники намагаються (вкрасти, — ред.). Ну, це виходить на пам'ять. Вони хочуть потім похвалитися, що я їхав, припустимо, (потягом, ред.) Одеса-Київ чи Львів, бо в кожної залізниці свій логотип", — зазначив залізничник.

За його словами, деякі пасажири намагаються вкрасти не лише дрібні предмети, але навіть цілі постільні комплекти.

"В мене от бабуся їхала, цікава бабуся, такий "божий одуванчик". Я знаю, що я кому видавав, відмічаю. В мене воно в документації, а приходжу — немає, вона не здає. Сусіди показують ті, що в купе, — у сумці. Кажу, жіночка, вибачте. Вона: "А я купила". Кажу: "Вибачте, ви купили на проїзд користуватися, це разова услуга", — розповів Сашко.

Він уточнив, що спільно з іншими пасажирами бабцю вдалося переконати, що постільний комплект надається пасажирам у користування на час поїздки, а не передається назавжди.

Проте, за словами провідника, у нього були випадки, коли пасажири намагалися поцупити навіть дрібні елементи постільного комплекту, зокрема — рушники.

Чоловік також поскаржився, що клептоманія пасажирів виливається в особисті проблеми, оскільки вартість усіх зниклих предметів вираховують саме з його зарплати.

