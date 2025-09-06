Нова євроколія: "Укрзалізниця" відкрила продаж прямих квитків з Ужгорода до країн ЄС

З наступної п'ятниці, 12 вересня, з Ужгорода євроколією почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди до Братислави, Відня та Будапешта.

Related video

Продаж квитків до столиць Словаччини, Австрії та Угорщини було відкрито 5 вересня, повідомили в "Укрзалізниці".

Розклад руху поїздів:

№961/618 Ужгород — Братислава. Відправлення з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33. Поїзд №617/964 Братислава — Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.

№146 Ужгород — Будапешт — Відень. Відправлення з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень — Будапешт — Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.

Придбати квитки, як інформує перевізник, можна як через застосунок, так і офіційний сайт "УЗ", а також на онлайн-платформах залізниць країн ЄС.

Зазначається, що з введенням нового розкладу в грудні передбачено зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними. Це дозволить, наприклад, виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом, повідомили в "Укрзалізниці".

Аби такі подорожі стали можливими, як повідомляється, між Чопом та Ужгородом за рік була збудована ділянка євростандарту 1435 мм протяжністю 22 км.

Загальна вартість проєкту склала 1,3 млрд грн: половина коштів – грант ЄС у межах Connecting Europe Facility, інша половина – кредит Європейського інвестиційного банку.

Восени стартує електрифікація ділянки, частину витрат покриє CEF, а в державному бюджеті на 2025 рік уже передбачено 128 млн грн.

Наступним етапом стане продовження євростандартної колії від Ужгорода до Львова та будівництво відрізка Скнилів – Мостиська-2, що відкриє прямий шлях від Львова до Польщі. На ці проєкти, як зазначається, ЄС уже виділив 76 млн євро грантової підтримки.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" розповідали, чому пасажирам неможливо купити квитки на потяги.

Причому з 1 серпня квитки на деякі напрямки в Укрзалізниці почали продавати лише через "Дія.Підпис".