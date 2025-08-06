Вагони зникають: чому придбати квиток на поїзд "Укрзалізниці" стає дедалі важче

У серпні навантаження на "Укрзалізницю" досягло пікових показників — попит на квитки в окремих напрямках перевищує пропозицію в 4–5 разів. Це означає, що на кожне доступне місце одночасно претендують кілька пасажирів.

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Пасажири нерідко залишаються без бажаних квитків навіть у перші хвилини після відкриття продажу — саме тоді система фіксує найбільший ажіотаж. В "Укрзалізниці" визнають: такий стан справ викликає справедливе розчарування, однак компанія продовжує докладати максимум зусиль, аби доставити кожного до пункту призначення, повідомляє пресслужба УЗ.

Чому зникають квитки на поїзди Укрзалізниці

Головна причина того, що не вистачає квитків на поїзди — нестача справних вагонів. Темпи виведення рухомого складу з експлуатації через зношення або пошкодження перевищують швидкість оновлення парку.

Зокрема:

з початку року на маршрутах далекого сполучення курсувало 1488 вагонів;

за рік УЗ втратила 3 вагони через бойові дії;

ще 6 списано через вичерпання експлуатаційного ресурсу;

95 наблизились до межі, коли можливе продовження їх використання лише після дороговартісного ремонту.

Однак, попри ці труднощі, "Укрзалізниці" вдається перевозити дедалі більше людей — завдяки кращому управлінню наявним парком.

Нестача квитків: як Укрзалізниця планує вирішувати проблему

Ключовий пріоритет "Укрзалізниці" — збільшення кількості місць у поїздах. Для цього потрібне стабільне фінансування, яке дозволить:

закуповувати нові вагони та поїзди Інтерсіті;

ремонтувати й модернізувати ті, що наближаються до завершення строку служби.

Нагадаємо, з 1 серпня деякі квитки Укрзалізниці почали продавати лише через "Дія.Підпис".

Фокус також писав, що 23 липня Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин та чітко описала вимоги до "Інтерсіті+" та інших.