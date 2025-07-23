"Укрзалізниця" оновила правила перевезення тварин: повний перелік

Укрзалізниця офіційно змінила правила перевезення тварин. Тепер навіть великі собаки можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів – від Інтерсіті до купе.

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АТ "Укрзалізниця" оновила правила перевезення домашніх тварин у поїздах – нововведення вже набрали чинності. Як повідомляє пресслужба компанії, мета змін – зробити подорожі з улюбленцями зручнішими та гуманнішими.

Перед ухваленням нової редакції правил фахівці залізниці провели консультації з зоозахисниками UAnimals, Міністерством розвитку громад, Мін'юстом та експертами з транспортної сфери країн-партнерів.

Відтепер великі собаки (вище 45 см у холці) мають право подорожувати:

– в Інтерсіті+, якщо викуплені всі місця в одному ряду. Собака має перебувати на підлозі поруч із власником – під сидінням або біля нього;

– у спальному вагоні класу "Люкс" або у міжнародних вагонах типу "ріц" (RIC) – також за умови викупу всього купе (це правило діяло й раніше).

Службові собаки військових та представників сил оборони мають право безкоштовно їхати у будь-якому вагоні незалежно від розміру – але з намордником і на повідку.

Маленькі тварини (котики або собаки до 45 см у холці) можуть:

перебувати без переноски у викупленому купе – для вільного сну та пересування;

їхати у м’яких сучасних сумках або рюкзаках з водонепроникним дном – "жорсткий контейнер" не є обов’язковим.

У всіх випадках пасажир має мати при собі:

ветеринарні документи,

квиток на тварину,

повідець і намордник (для великих собак – протягом усієї подорожі).

Залізничники також нагадують: у разі алергії чи дискомфорту пасажири можуть звернутися до стюардів або провідників – їм буде запропоноване інше зручне місце.

Нагадаємо, раніше перевезення великих собак у поїздах було значно обмежене. Реформа стала можливою завдяки зусиллям громадських організацій і відповідних міністерств. Укрзалізниця подякувала всім, хто долучився до створення правил, які наблизили український залізничний сервіс до європейських стандартів.

Фокус також писав, що "Укрзалізниця" розширила перелік поїздів із жіночими вагонами.

Цього літа передбачено 18 пар додаткових поїздів, частина з них уже їздять, частина — ще будуть призначатись.