Будуть доступними з 25 липня: "Укрзалізниця" розширила перелік поїздів із жіночими вагонами

Вже у цьому місяці в Україні курсуватимуть нові додаткові спеціальні жіночі вагони у складі поїздів на трьох напрямках.

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Перші рейси поїздів з додатковими жіночими купе, які будуть у вагонах № 5, заплановані з 25 липня, повідомили в "Укрзалізниці".

"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей — один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди", — йдеться у повідомленні УЗ.

У яких поїздах будуть жіночі купе:

потяг ⁠⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя

потяг ⁠⁠№ 98/97 Ковель — Київ

потяг ⁠⁠№ 22/21 Львів — Харків

В "УЗ" наголошують, що за вартістю жіночі купе не відрізняються від звичайних. Й наразі зазначена послуга доступні в складі 15 поїздів.

Де вже є жіночі купе?

потяг⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Ворохта

потяг ⁠№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород

потяг ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня

потяг № 15/16 Харків — Ясіня

потяг № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)

потяг ⁠№ 22/21 Львів — Харків

потяг ⁠№ 26/25 Одеса — Ясіня

потяг № 29/30 Київ — Ужгород

потяг⁠ ⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя

потяг⁠ № 41/42 Дніпро — Трускавець

потяг ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ

потяг⁠ ⁠№ 75/76 Київ — Кривий Ріг

потяг ⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)

потяг⁠ № 95/96 Київ — Рахів

потяг⁠ ⁠№ 98/97 Ковель — Київ

Варто зазначити, що у такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. Компанія-перевізник попередила, що пасажир при виборі подібного сервісу повинен звернути увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в мобільному застосунку чи на сайті.

Нагадаємо, у травні 2023 року одна з блогерок поскаржилась, що її супутниками по купе були троє чоловіків, через що вона відчувала себе дискомфортно. Ця публікація набула неочікуваного розголосу.

Й у червні "Укрзалізниця" розпочала пілотний проєкт з продажу квитків у жіночі купе. Спочатку вони реалізовувалися на рейсах, вийшли у лідери за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків.