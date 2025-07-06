Будуть доступними з 25 липня: "Укрзалізниця" розширила перелік поїздів із жіночими вагонами
Вже у цьому місяці в Україні курсуватимуть нові додаткові спеціальні жіночі вагони у складі поїздів на трьох напрямках.
Перші рейси поїздів з додатковими жіночими купе, які будуть у вагонах № 5, заплановані з 25 липня, повідомили в "Укрзалізниці".
"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей — один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди", — йдеться у повідомленні УЗ.
У яких поїздах будуть жіночі купе:
- потяг № 38/37 Київ — Запоріжжя
- потяг № 98/97 Ковель — Київ
- потяг № 22/21 Львів — Харків
В "УЗ" наголошують, що за вартістю жіночі купе не відрізняються від звичайних. Й наразі зазначена послуга доступні в складі 15 поїздів.
Де вже є жіночі купе?
- потяг № 1/2 Харків — Ворохта
- потяг № 3/4 Запоріжжя — Ужгород
- потяг № 5/6 Запоріжжя — Ясіня
- потяг № 15/16 Харків — Ясіня
- потяг № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)
- потяг № 22/21 Львів — Харків
- потяг № 26/25 Одеса — Ясіня
- потяг № 29/30 Київ — Ужгород
- потяг № 38/37 Київ — Запоріжжя
- потяг № 41/42 Дніпро — Трускавець
- потяг № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
- потяг № 75/76 Київ — Кривий Ріг
- потяг № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)
- потяг № 95/96 Київ — Рахів
- потяг № 98/97 Ковель — Київ
Варто зазначити, що у такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. Компанія-перевізник попередила, що пасажир при виборі подібного сервісу повинен звернути увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в мобільному застосунку чи на сайті.
Нагадаємо, у травні 2023 року одна з блогерок поскаржилась, що її супутниками по купе були троє чоловіків, через що вона відчувала себе дискомфортно. Ця публікація набула неочікуваного розголосу.
Й у червні "Укрзалізниця" розпочала пілотний проєкт з продажу квитків у жіночі купе. Спочатку вони реалізовувалися на рейсах, вийшли у лідери за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків.