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Україна

Українки вимагають створення жіночих вагонів: що відбувається та чому чоловіки образились?

жінки, купе, потяги
Фото: Getty Images | Жінки потребують безпеки, але "Укрзалізниця" поки не хоче йти назустріч

Публікація дівчини в Twitter, яка обурилась через трьох чоловіків в купе у якості супутників, спричинила широку дискусію про створення жіночих вагонів. Українки згадують про випадки сексуального насилля й власний неприємний досвід, а чоловіки скаржаться, що їх сприймають стереотипно. Фокус розбирається в ситуації.

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Чому в Україні знов заговорили про жіночі вагони?

Ще на початку травня блогерка з ніком @Unamanunaa написала пост, в якому поскаржилась, що її супутниками в купе стали три чоловіки, через що вона відчувала себе дискомфортно, переймаючись власною безпекою.

жіночі вагони, публікація, twitter Fullscreen
Перший пост в Twitter, який запустив обговорення про жіночі вагони

Публікація набула неочікуваного розголосу в соцмережі — її почали широко обговорювати. Жінки згадували неприємні історії з особистого досвіду. Так, @pani_sandora розказує: "Якось буха тварина в плацкарті, поки я спала, підійшов до мене, заліз під ковдру і почав мене погладжувати по нозі".

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@howtodi зізнається: "Я через це не можу сама наважитись поїхати, бо цей дурнуватий страх, шо я потраплю в купе з чоловіками, і не зможу навіть подихати вільно, без будь-якої тривожності".

@astronaut_medea пише про власний досвід: "Якось, коли ми з сестрою їхали в Луцьк, мене облапало п’яне тєло. Я лежала на верхній полиці на животі і аж ніяк не сподівалась, що хтось вхопить мене ззаду. Коли тєло потягнуло граблі до сестри, то отримало від неї з ноги прямісінько в нахабну буху пику. Тєло тут же було випхане з поїзда провідником, але зіпсований настрій і відчуття огиди упереміш з нестерпним бажанням помитися не покидало мене до кінця поїздки".

Також користувачі інтернету згадали про резонансний жахливий випадок із Анастасією Луговою, що стався 31 липня 2020 року. В купе до жінки зайшов невідомий чоловік і накинувся на неї з кулаками, а потім намагався зґвалтувати. Фотографії українки з синцями на обличчі облетіли інтернет. Після цього в суспільстві теж говорили про створення спеціалізованих жіночих вагонів, але цього так і не сталось. "Укрзалізниця", не вдаючись в деталі, на питання щодо цього восени 2020 року відреагувала коротко:

"На сьогодні "Укрзалізниця" не може забезпечити таке розділення, зважаючи на ряд причин:

  • По-перше, на сьогодні в компанії відсутній достатній ресурс парку пасажирських вагонів для виділення окремих купе. Тобто може виникнути ситуація з недостатньою заселеністю вагонів, що призведе до незадоволення потреб населення у наявності вільних місць у поїздах.
  • По-друге, з правової точки зору ми не можемо відмовити пасажиру в купівлі квитка".

Цього разу, у суспільстві не просто розпочалась дискусія — на сайті Кабміну вже є відповідна петиція, яка пропонує зробити окремі вагони для жінок та чоловіків у потягах.

"Просимо виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків в усіх потягах АТ "Укрзалізниця", які слідують маршрутом довше 6 годин", — йдеться в електронному зверненні.

Петицію на сайті уряду зареєстрували 15 травня, за тиждень вона набрала понад 22 тис. голосів з необхідних для розгляду 26 тис.

петиція, кабмін, жіночі вагони Fullscreen
Петиція на сайті Кабміну

Жіночі вагони в потягах: чому обурились чоловіки?

Попри те, що жінки говорять про власну безпеку та наводять конкретні приклади знущань й недоречних залицянь, частина чоловіків в соцмережах образились на таку ініціативу. В тому ж Twitter можна побачити багато публікацій, де громадяни стверджують, що їх сприймають стереотипно та що не всі з них поводяться агресивно.

чоловіки, коментарі, жіночі потяги Fullscreen
Частина чоловіків образилась через коментар блогерки

Деякі користувачі радять українкам, що бояться їздити з чоловіками, викуповувати все купе або взагалі не користуватись "Укрзалізницею".

жіночі вагони, коментарі Fullscreen
жіночі вагони, коментарі Fullscreen
жіночі вагони, коментарі Fullscreen
жіночі вагони, коментарі
жіночі вагони, коментарі
жіночі вагони, коментарі

Також в інтернеті багато жартів щодо того, що чоловіки самі бояться їздити з іншими чоловіками, тому й протестують проти жіночих вагонів.

За тижні обговорення зʼявилось й немало мемів на цю тему.

жіночий вагон, жіноче купе, мем Fullscreen
жіночий вагон, жіноче купе, мем Fullscreen
жіночий вагон, жіноче купе, мем Fullscreen
жіночий вагон, жіноче купе, мем Fullscreen
жіночий вагон, жіноче купе, мем
жіночий вагон, жіноче купе, мем
жіночий вагон, жіноче купе, мем
жіночий вагон, жіноче купе, мем

"Ми живемо в суспільстві, де рішення приймають чоловіки"

"Необхідність в окремих вагонах є, тому що жінки не почуваються комфортно і безпечно. За останні роки неодноразово зʼявлялись повідомлення про зґвалтування саме в потягах. В будь-якій цивілізованій правовій державі цього достатньо, щоб держава відреагувала, почала щось робити", — коментує ситуацію Ірина Федорович, правозахисниця й експертка з питань антидискримінаційної політики.

Вона пояснює: безпека українського населення — це пряма відповідальність України як держави, тому "Укрзалізниця" як державне акціонерне товариство має займатись цим питанням, а не шукати відмовки, чому це неможливо зробити.

Федорович порівнює ситуацію з квитками для людей з інвалідністю. Роками компанія не могла створити можливість купувати пільгові квитки на потяги через електронний кабінет на сайті перевізника, пояснюючи це технічними складнощами. Але 2021 року "Укрзалізниця" все ж таки спромоглася запустити таку послугу.

"Понад 10 років вони не могли зробити це, але потім створили цю галочку при купівлі квитків, тобто технічно це було можливо", — нагадує експертка.

Вона впевнена, що з жіночими вагонами зараз відбувається схожа історія. І будь-які пояснення про фінансові розрахунки чи технічні можливості будуть такими ж відмовками.

"Якщо ми живемо в суспільстві, де рішення стосовно жінок приймають чоловіки, то це рішення майже ніколи не буде прийнято. Вони будуть пояснювати, чому це не потрібно", — говорить Федорович.

Замість цього "Укрзалізниця" могла б знайти варіант, який би задовольнив всіх, просто запустивши такі вагони. Тестування дала б можливість відкоригувати такі послуги в залежності від попиту.