Будут доступны с 25 июля: "Укрзализныця" расширила перечень поездов с женскими вагонами

Уже в этом месяце в Украине будут курсировать новые дополнительные специальные женские вагоны в составе поездов на трех направлениях.

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Первые рейсы поездов с дополнительными женскими купе, которые будут в вагонах № 5, запланированы с 25 июля, сообщили в "Укрзализныце".

"Ощущение комфорта и безопасности во время путешествий — один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще 3 поезда", — говорится в сообщении УЗ.

В каких поездах будут женские купе:

поезд № 38/37 Киев — Запорожье

поезд № 98/97 Ковель — Киев

поезд № 22/21 Львов — Харьков

В "УЗ" отмечают, что по стоимости женские купе не отличаются от обычных. И сейчас указанная услуга доступна в составе 15 поездов.

Где уже есть женские купе?

поезд № 1/2 Харьков — Ворохта

поезд № 3/4 Запорожье — Ужгород

поезд № 5/6 Запорожье — Ясиня

поезд № 15/16 Харьков — Ясиня

поезд № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород)

поезд № 22/21 Львов — Харьков

поезд № 26/25 Одесса — Ясиня

поезд № 29/30 Киев — Ужгород

поезд № 38/37 Киев — Запорожье

поезд № 41/42 Днепр — Трускавец

поезд № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск

поезд № 75/76 Киев — Кривой Рог

поезд № 81/82 Киев — Чоп (Ужгород)

поезд № 95/96 Киев — Рахов

поезд № 98/97 Ковель — Киев

Стоит отметить, что в такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. Компания-перевозчик предупредила, что пассажир при выборе подобного сервиса должен обратить внимание на отметку "Женское купе" при оформлении билета в мобильном приложении или на сайте.

Напомним, в мае 2023 года одна из блогеров пожаловалась, что ее спутниками по купе были трое мужчин, из-за чего она чувствовала себя дискомфортно. Эта публикация получила неожиданную огласку.

И в июне "Укрзализныця" начала пилотный проект по продаже билетов в женские купе. Сначала они реализовывались на рейсах, вышедших в лидеры по количеству зарегистрированных конфликтных ситуаций.