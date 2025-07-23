"Укрзализныця" обновила правила перевозки животных: полный перечень

Укрзализныця официально изменила правила перевозки животных. Теперь даже большие собаки могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов — от Интерсити до купе.

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АО "Укрзализныця" обновила правила перевозки домашних животных в поездах — нововведения уже вступили в силу. Как сообщает пресс-служба компании, цель изменений — сделать путешествия с любимцами более удобными и гуманными.

Перед принятием новой редакции правил специалисты железной дороги провели консультации с зоозащитниками UAnimals, Министерством развития общин, Минюстом и экспертами из транспортной сферы стран-партнеров.

Отныне большие собаки (выше 45 см в холке) имеют право путешествовать:

- в Интерсити+, если выкуплены все места в одном ряду. Собака должна находиться на полу рядом с владельцем — под сиденьем или возле него;

- в спальном вагоне класса "Люкс" или в международных вагонах типа "риц" (RIC) — также при условии выкупа всего купе (это правило действовало и раньше).

Служебные собаки военных и представителей сил обороны имеют право бесплатно ехать в любом вагоне независимо от размера — но с намордником и на поводке.

Маленькие животные (котики или собаки до 45 см в холке) могут:

находиться без переноски в выкупленном купе — для свободного сна и передвижения;

ехать в мягких современных сумках или рюкзаках с водонепроницаемым дном — "жесткий контейнер" не является обязательным.

Во всех случаях пассажир должен иметь при себе:

ветеринарные документы,

билет на животное,

поводок и намордник (для больших собак — на протяжении всего путешествия).

Железнодорожники также напоминают: в случае аллергии или дискомфорта пассажиры могут обратиться к стюардам или проводникам — им будет предложено другое удобное место.

Напомним, ранее перевозка крупных собак в поездах была значительно ограничена. Реформа стала возможной благодаря усилиям общественных организаций и соответствующих министерств. Укрзализныця поблагодарила всех, кто присоединился к созданию правил, которые приблизили украинский железнодорожный сервис к европейским стандартам.

Фокус также писал, что "Укрзализныця" расширила перечень поездов с женскими вагонами.

Этим летом предусмотрено 18 пар дополнительных поездов, часть из них уже ездят, часть — еще будут назначаться.