Вагоны исчезают: почему приобрести билет на поезд "Укрзализныци" становится все труднее

В августе нагрузка на "Укрзализныцю" достигла пиковых показателей — спрос на билеты в отдельных направлениях превышает предложение в 4-5 раз. Это означает, что на каждое доступное место одновременно претендуют несколько пассажиров.

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Пассажиры нередко остаются без желаемых билетов даже в первые минуты после открытия продаж — именно тогда система фиксирует наибольший ажиотаж. В "Укрзализныце" признают: такое положение дел вызывает справедливое разочарование, однако компания продолжает прилагать максимум усилий, чтобы доставить каждого в пункт назначения, сообщает пресс-служба УЗ.

Почему исчезают билеты на поезда Укрзализныци

Главная причина того, что не хватает билетов на поезда — нехватка исправных вагонов. Темпы вывода подвижного состава из эксплуатации из-за износа или повреждения превышают скорость обновления парка.

В частности:

с начала года на маршрутах дальнего сообщения курсировало 1488 вагонов;

за год УЗ потеряла 3 вагона из-за боевых действий;

еще 6 списаны из-за исчерпания эксплуатационного ресурса;

95 приблизились к черте, когда возможно продолжение их использования только после дорогостоящего ремонта.

Однако, несмотря на эти трудности, "Укрзализныце" удается перевозить все больше людей — благодаря лучшему управлению имеющимся парком.

Нехватка билетов: как Укрзализныця планирует решать проблему

Ключевой приоритет "Укрзализныци" — увеличение количества мест в поездах. Для этого нужно стабильное финансирование, которое позволит:

закупать новые вагоны и поезда Интерсити;

ремонтировать и модернизировать те, что приближаются к завершению срока службы.

Напомним, с 1 августа некоторые билеты Укрзализныци начали продавать только через "Дія.Підпис".

Фокус также писал, что 23 июля Укрзализныця обновила правила перевозки животных и четко описала требования к "Интерсити+" и другим.