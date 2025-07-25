Проблемы с возвратом: с 1 августа некоторые билеты Укрзализныци будут продавать только через "Дія.Підпис"

Укрзализныця отреагировала на злоупотребления при покупке билетов и ввела верификацию через сервис "Дія.Підпис". Новаций коснулись пяти популярных рейсов. Граждане выразили недовольство, потому что "бабушки" с кнопочными телефонами не смогут добраться из Киева в Одессу, Чоп или Ужгород.

Related video

Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что новые правила покупки билетов начнут действовать с 1 августа. Верификацию через "Дію" введут на ряд внутренних поездов, а начать решили с самых популярных рейсов, говорится в сообщении пресс-службы на странице Facebook. Отмечается, что сохранили спецрезерв билетов для военных, которые и дальше смогут их покупать через приложение "Армия+".

На первом этапе новые правила покупки, а также возврата, билетов, будет касаться таких рейсов Укрзализныци:

Одесса-Киев — поезд №105/106;

Львов-Киев — №91/92;

Киев-Ужгород — №29/30;

Львов-Одесса — №12;

Киев-Чоп — №27/28.

Компания отметила, что билеты на указанные поезда будут покупаться только через приложение и будут недоступны в кассе. Кроме того, уточняется, что вскоре добавят еще один способ верификации покупателя — через авторизацию BankID.

Билеты Укрзализныци — новые правила с 1 августа Фото: Скриншот

Билеты Укрзализныци — детали

Украинцы отреагировали на информацию о новых правилах покупки билетов Укрзализныци. Под сообщением на Facebook появилось почти две сотни комментариев, а почти половина реакций была негативной. Люди жаловались на невозможность попасть в поезда, поскольку в приложении очень трудно, а то и невозможно, "поймать" билет. Еще одно замечание — недоверие к государственному сервису "Дія", который якобы плохо следит за персональными данными.

Также были замечания, что будут проблемы у граждан старшего возраста, которые пользуются кнопочными телефонами и не могут установить приложение "Дія". В ответ пресс-служба Укрзализныци заявила, что пустили альтернативные поезда, на которые билеты будут продаваться привычным способом — через кассу.

Билеты Укрзализныци — вопрос об альтернативных поездах Фото: Скриншот Билеты Укрзализныци — комментарий о проблеме с рейсами и билетами Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о первых попытках Укрзализныци обновить правила продажи билетов. Летом 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что вводится верификация через "Дію" для поезда Киев-Варшава. Чиновник пояснил, что это делают для борьбы с перекупщиками. Кроме верификации, будут следить за активностью пользователя: если он будет часто бронировать и отменять бронь, то его заблокируют, добавил министр.

Между тем в марте 2025 года в сервисе продажи билетов Укрзализныци произошел технический сбой. Люди жаловались, что не могут загрузить приложение, также не работал онлайн-сервис. Пресс-служба компании не объяснила причину сбоя, а вместо этого открыла дополнительные кассы, чтобы улучшить ситуацию.

Напоминаем, 23 июля Укрзализныця обновила правила перевозки животных и четко описала требования к "Интерсити+" и другим.