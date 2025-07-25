Проблеми з поверненням: з 1 серпня деякі квитки Укрзалізниці продаватимуть лише через "Дія.Підпис"
Укрзалізниця відреагувала на зловживання при купівлі квитків та запровадила верифікацію через сервіс "Дія.Підпис". Новацій торкнулись п'яти популярних рейсів. Громадяни висловили незадоволення, бо "бабусі" з кнопковими телефонами не зможуть дістатись з Києва в Одесу, Чоп чи Ужгород.
Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що нові правила купівлі квитків почнуть діяти з 1 серпня. Верифікацію через "Дію" запровадять на низку внутрішніх поїздів, а почати вирішили з найпопулярніших рейсів, ідеться у дописі пресслужби на сторінці Facebook. Наголошується, що зберегли спецрезерв квитків для військових, які й далі зможуть їх купувати через застосунок "Армія+".
На першому етапі нові правила купівлі, а також повернення, квитків, стосуватиметься таких рейсів Укрзалізниці:
- Одеса-Київ — потяг №105/106;
- Львів-Київ — №91/92;
- Київ-Ужгород — №29/30;
- Львів-Одеса — №12;
- Київ-Чоп — №27/28.
Компанія наголосила, що квитки на вказані потяги купуватимуться лише через застосунок і будуть недоступні в касі. Крім того, уточнюється, що незабаром додадуть ще один спосіб верифікації покупця — через авторизацію BankID.
Квитки Укрзалізниці — деталі
Українці відреагували на інформацію про нові правила купівлі квитків Укрзалізниці. Під дописом на Facebook з'явилось майже дві сотні коментарів, а майже половина реакцій була негативною. Люди скаржились на неможливість потрапити у потяги, оскільки у застосунку дуже важко, а то й неможливо, "піймати" квиток. Ще одне зауваження — недовіра до державного сервісу "Дія", який начебто погано стежить за персональними даними.
Також були зауваження, що будуть проблеми у громадян старшого віку, які користуються кнопковими телефонами й не можуть встановити застосунок "Дія". У відповідь пресслужба Укрзалізниці заявила, що пустили альтернативні потяги, на які квитки продаватимуться звичним способом — через касу.
Зазначимо, Фокус писав про перші намагання Укрзалізниці оновити правила продажу квитків. Влітку 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що запроваджується верифікація через "Дію" для потяга Київ-Варшава. Посадовець пояснив, що це роблять для боротьби з перекупниками. Крім верифікації, стежитимуть за активністю користувача: якщо він часто бронюватиме та скасовуватиме бронь, то його заблокують, додав міністр.
Тим часом у березні 2025 року у сервісі продажу квитків Укрзалізниці стався технічний збій. Люди скаржились, що не можуть завантажити застосунок, також не працював онлайн-сервіс. Пресслужба компанії не пояснила причину збою, а натомість відкрила додаткові каси, щоб покращити ситуацію.
Нагадуємо, 23 липня Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин та чітко описала вимоги до "Інтерсіті+" та інших.