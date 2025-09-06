Новая евроколея: "Укрзализныця" открыла продажу прямых билетов из Ужгорода в страны ЕС

Со следующей пятницы, 12 сентября, из Ужгорода по евроколее начнут курсировать прямые пассажирские поезда в Братиславу, Вену и Будапешт.

Продажа билетов в столицы Словакии, Австрии и Венгрии была открыта 5 сентября, сообщили в "Укрзализныце".

Расписание движения поездов:

№961/618 Ужгород — Братислава. Отправление из Ужгорода в 8:09, прибытие в Братиславу в 18:33. Поезд №617/964 Братислава — Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород в 22:35.

№146 Ужгород — Будапешт — Вена. Отправление из Ужгорода в 8:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20. Обратный рейс поезда №143 Вена — Будапешт — Ужгород отправится из Вены в 10:42, прибытие в Будапешт в 13:19 и в Ужгород — в 22:35.

Купить билеты, как информирует перевозчик, можно как через приложение, так и официальный сайт "УЗ", а также на онлайн-платформах железных дорог стран ЕС.

Отмечается, что с введением нового расписания в декабре предусмотрены удобные стыковки с внутренними поездами, в частности ночными. Это позволит, например, выехать вечером из Киева, утром прибыть в Ужгород и без пересадок продолжить путешествие европейским поездом, сообщили в "Укрзализныце".

Чтобы такие путешествия стали возможными, как сообщается, между Чопом и Ужгородом за год был построен участок евростандарта 1435 мм протяженностью 22 км.

Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд грн: половина средств — грант ЕС в рамках Connecting Europe Facility, другая половина — кредит Европейского инвестиционного банка.

Осенью стартует электрификация участка, часть расходов покроет CEF, а в государственном бюджете на 2025 год уже предусмотрено 128 млн грн.

Следующим этапом станет продолжение евростандартной колеи от Ужгорода до Львова и строительство отрезка Скнилов — Мостиска-2, что откроет прямой путь от Львова до Польши. На эти проекты, как отмечается, ЕС уже выделил 76 млн евро грантовой поддержки.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" рассказывали, почему пассажирам невозможно купить билеты на поезда.

Причем с 1 августа билеты на некоторые направления в Укрзализныце начали продавать только через "Дія.Підпис".