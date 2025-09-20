"Хотят потом похвастаться": проводник рассказал, что чаще всего воруют украинцы в поезде (видео)

Во время путешествий поездами "Укрзализныци" украинцы часто воруют посуду и элементы постельного белья, однако этим аппетиты людей не ограничиваются.

Бывают случаи, что пассажиры думают, что все предоставленные в пользование на время поездки предметы автоматически становятся их собственностью навсегда, рассказал в интервью журналистам медиа "18000" проводник Саша одного из поездов "Укрзализныци".

Интервью проводника поезда "Укрзализныци"

"В основном стаканы, подстаканники пытаются (украсть, — ред.). Ну, это получается на память. Они хотят потом похвастаться, что я ехал, допустим, (поездом, ред.) Одесса-Киев или Львов, потому что у каждой железной дороги свой логотип", — отметил железнодорожник.

По его словам, некоторые пассажиры пытаются украсть не только мелкие предметы, но даже целые постельные комплекты.

"У меня вот бабушка ехала, интересная бабушка, такой "божий одуванчик". Я знаю, что я кому выдавал, отмечаю. У меня оно в документации, а прихожу — нет, она не сдает. Соседи показывают те, что в купе, — в сумке. Говорю, женщина, извините. Она: "А я купила". Я говорю: "Извините, вы купили на проезд пользоваться, это разовая услуга", — рассказал Саша.

Он уточнил, что совместно с другими пассажирами бабушку удалось убедить, что постельный комплект предоставляется пассажирам в пользование на время поездки, а не передается навсегда.

Однако, по словам проводника, у него были случаи, когда пассажиры пытались украсть даже мелкие элементы постельного комплекта, в частности — полотенца.

Мужчина также пожаловался, что клептомания пассажиров выливается в личные проблемы, поскольку стоимость всех пропавших предметов высчитывают именно из его зарплаты.

