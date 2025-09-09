Проводник "Укрзализныци" станцевал под новую песню Jerry Heil в вагоне поезда (видео)

В соцсетях все чаще появляются видео, показывающие будни украинских железнодорожников в необычном ракурсе. Недавно один из проводников "Укрзализныци" станцевал под новую песню Jerry Heil.

Проводник Александр Барыльник записал видео прямо в вагоне поезда, где исполнил популярный трендовый танец под хит украинской певицы. Кадры он опубликовал в своем TikTok, а сама Jerry Heil распространила отрывок в своем аккаунте, благодаря чему видео быстро набрало популярность.

В частности, певица прокомментировала видео. "12 points to you", — написала артистка.

Проводник ведет TikTok

Александр Барыльник из Харькова. Он работает проводником 18 лет и теперь активно ведет блог в соцсетях, где делится историями о работе, лайфхаками для пассажиров и атмосферой путешествий по украинским железным дорогам.

Ранее он рассказывал в эксклюзивном интервью Фокусу о пассажирах, которые раздражают его больше всего, отношение к так женским купе, скандальных бабушек и постоянные конфликты за лучшие места в вагоне.

