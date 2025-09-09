Провідник "Укрзалізниці" станцював під нову пісню Jerry Heil у вагоні поїзда (відео)

У соцмережах дедалі частіше з’являються відео, що показують будні українських залізничників у незвичному ракурсі. Нещодавно один із провідників "Укрзалізниці" станцював під нову пісню Jerry Heil.

Related video

Провідник Олександр Барильник записав відео прямо у вагоні поїзда, де виконав популярний трендовий танець під хіт української співачки. Кадри він опублікував у своєму TikTok, а сама Jerry Heil поширила уривок у своєму акаунті, завдяки чому відео швидко набрало популярності.

Зокрема, співачка прокоментувала відео. "12 points to you", — написала артистка.

Провідник веде TikTok

Олександр Барильник із Харкова. Він працює провідником 18 років і тепер активно веде блог у соцмережах, де ділиться історіями про роботу, лайфхаками для пасажирів та атмосферою подорожей українськими залізницями.

Раніше він розповідав в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу про пасажирів, які дратують його найбільше, ставлення до так жіночих купе, скандальних бабусь та постійні конфлікти за найкращі місця у вагоні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Перевізник Deutsche Bahn у Німеччині зупинив поїзд і висадив із нього всіх людей через те, що склад був "занадто брудний", щоб продовжувати рух.

"Укрзалізниця" відкрила продаж прямих квитків з Ужгорода до країн ЄС. Придбати квитки, як інформує перевізник, можна як через застосунок, так і офіційний сайт "УЗ", а також на онлайн-платформах залізниць країн ЄС.

Крім того, китайська сім’я витратила 960 тисяч юанів ($140 тис, 5,6 млн грн) на преміальний тур тематичним потягом. Проте замість обіцяного сервісу вони отримали виснажливий графік та послуги, далеких від реклами.