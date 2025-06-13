"Абсурдна ситуація": з поїзда висадили всіх пасажирів, бо він був "занадто брудний"

Перевізник Deutsche Bahn у Німеччині зупинив поїзд і висадив із нього всіх людей через те, що склад був "занадто брудний", щоб продовжувати рух. Обурені пасажири розповіли, що потяг виглядав звичайним, і вимога провідників здалася їм жартом.

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Швидкісний поїзд ICE 886 відправився з Мюнхена до Гамбурга о 6:12 ранку 10 червня. Проте о 7:30 в гучномовець пролунало оголошення, що всіх пасажирів просять вийти на наступній станції в Нюрнберзі, пише журнал Stern.

"Цей поїзд занадто брудний, щоб ми могли продовжувати рух", — йшлося в оголошенні.

Пасажирам запропонували знайти в Нюрнберзі альтернативні пересадки, проте для персоналу станції ситуація була екстремальною та до кас утворилася 50-метрова черга. Багато людей хвилювалися, чи отримають вони взагалі місце в поїзді.

Один із пасажирів, 56-річний Том Юнкерсдорф, розповів журналістам, що забронював квиток на перший рейс, щоб відвідати свою 83-річну хвору матір у відділенні інтенсивної терапії лікарні в Ганновері. Через інцидент на залізниці він затримався, бо наступний поїзд до Гамбурга мав прибути лише за годину.

"Це був момент, коли деякі люди подумали: гаразд, це жарт, це прихована камера. Але насправді саме так і малося на увазі", — розповів Юнкерсдорф.

Він додав, що не розуміє, як поїзд, який першим вийшов на маршрут того ранку, міг бути брудним. За словами Юнкерсдорф, він не побачив бруду, про який казали провідники.

"Абсолютно абсурдна ситуація. Поїзд виглядав так, як зазвичай виглядають усі поїзди на залізниці", — сказав підприємець.

Німецький поїзд висадив пасажирів через бруд: що каже перевізник

Залізнична компанія Deutsche Bahn у відповідь на запит журналістів заявила, що під час подорожі не були дотримані її високі стандарти, тому персонал борту вирішив, що продовжувати поїздку було б недоцільно.

"Ми щиро перепрошуємо наших пасажирів на борту ICE 886. Наша мета — щоб поїзд далекого прямування відповідав високим стандартам якості під час подорожі по Німеччині", — сказали в компанії.

Також перевізник зазначив, що пасажири поїзда можуть подати онлайн заявку на компенсацію.

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