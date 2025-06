"Важка подорож": чоловік задрімав на багажній стрічці в аеропорту на очах у туристів (відео)

Відвідувачі аеропорту міста Гонконг були вражені побаченою картиною, як один з туристів задрімав прямо на стрічці видачі багажу. В коментарях до відео, люди намагалися второпати, чому саме тут чоловік вирішив відпочити.

Related video

Про це повідомляє Need To Know.

Пасажири в аеропорту Гонконгу були свідками того, як невідомий чоловік європейської зовнішності лежав на стрічці видачі багажу та ймовірно дрімав. Кадри з його перепочинком оприлюднили в соціальних мережах.

Журналісти пишуть, що сам чоловік виглядав неспокійним, намагаючись якнайкраще влаштуватися. Потім він ліг на спину та опустив одну руку вздовж тіла, щоб вона звисала з ременя.

За даними місцевої преси, наразі причина його незвичайного сну в міжнародному аеропорту Гонконгу невідома.Також незрозуміло, звідки прилетів чоловік у цей аеропорт і куди далі планував подорожувати.

Версії користувачів соцмереж

Деякі користувачі в Інтернеті припустили, що чоловік, можливо, почувався погано та йому стало зле. Другі припускають, що був надзвичайно втомлений через тривалий переліт у якийсь з аеродромів.

Найбільше користувачі вподобали такі дописи:

"Важка подорож. Певне, він дуже втомився";

"А мені видається, що він хильнув зайвого";

"А може йому стало недобре? Та чому ніхто не допоміг йому?";

"От тому якщо у вас довга подорож, беріть більші паузи між рейсами. Інакше буде ось так, як з цим чоловіком".

Раніше стало відомо, як жінка не пройшла перевірку в аеропорту через макіяж. Жінка в аеропорту Шанхая не змогла пройти перевірку через яскравий макіяж, система розпізнавання облич не змогла зіставити її обличчя з документами.

Згодом повідомлялося, що чоловіка не пускали на літак через поклажу. Причина відмови його шокувала — все через недостатню вагу багажу, а чоловіку сказали, що він має його "зробити важчим".