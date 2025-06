"Тяжелое путешествие": мужчина задремал на багажной ленте в аэропорту на глазах у туристов (видео)

Посетители аэропорта города Гонконг были поражены увиденной картиной, как один из туристов задремал прямо на ленте выдачи багажа. В комментариях к видео, люди пытались понять, почему именно здесь мужчина решил отдохнуть.

Об этом сообщает Need To Know.

Пассажиры в аэропорту Гонконга были свидетелями того, как неизвестный мужчина европейской внешности лежал на ленте выдачи багажа и вероятно дремал. Кадры с его отдыхом обнародовали в социальных сетях.

Журналисты пишут, что сам мужчина выглядел беспокойным, пытаясь как можно лучше устроиться. Затем он лег на спину и опустил одну руку вдоль тела, чтобы она свисала с ремня.

По данным местной прессы, пока причина его необычного сна в международном аэропорту Гонконга неизвестна, также непонятно, откуда прилетел мужчина в этот аэропорт и куда дальше планировал путешествовать.

Версии пользователей соцсетей

Некоторые пользователи в Интернете предположили, что мужчина, возможно, чувствовал себя плохо. Вторые предполагают, что был чрезвычайно уставший из-за длительного перелета в какой-то из аэродромов.

Больше всего пользователям понравились такие комментарии:

"Трудное путешествие. Наверное, он очень устал";

"А мне кажется, что он выпил лишнего";

"А может ему стало плохо? И почему никто не помог ему?";

"Вот поэтому если у вас длинное путешествие, берите большие паузы между рейсами. Иначе будет вот так, как с этим человеком".

