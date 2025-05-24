Женщина не прошла проверку в аэропорту из-за макияжа: как она выглядят (видео)

Женщина в аэропорту Шанхая не смогла пройти проверку из-за яркого макияжа, система распознавания лиц не смогла сопоставить ее лицо с документами.

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Об этом пишет Oddity Central.

В китайских социальных сетях вирусным стало видео, на котором молодая женщина в аэропорту Шанхая вынуждена смывать макияж, чтобы пройти проверку системой распознавания лиц. Согласно кадрам, снятым предположительно сотрудницей аэропорта, девушку попросили удалить косметику, так как автоматические сканеры не смогли сопоставить ее лицо с фотографией в удостоверении личности.

Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года, но только на прошлой неделе вызвал волну обсуждений в китайских соцсетях после публикации короткого клипа. На видео слышно, как женщина за кадром говорит пассажирке: "Вытри все, пока не будешь выглядеть как на фото в паспорте. Зачем тебе такой макияж? Ты нарываешься на неприятности".

Пока неизвестно, удалось ли девушке в итоге пройти проверку, но пользователи сети не остались равнодушными. Некоторые посмеялись над ситуацией.

"В жизни ведь не походишь с фильтром, правда?" — пошутил один из комментаторов.

Другие выразили сочувствие: девушка выглядела явно смущенной, а персонал, по их мнению, проявил чрезмерную строгость.

Многие также подняли вопрос о точности современных систем распознавания лиц.

"Если макияж может сбить сканер, не стоит ли обновить технологию?" — задался вопросом один из пользователей.

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