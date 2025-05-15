Пилот рассказал, зачем включать авиарежим в полете и что будет, если этого не сделать

По словам эксперта по полетам Гэри Кокса, невключенный авиарежим не приведет к катастрофе, но может вызвать помехи в гарнитурах пилотов.

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Об этом пишет New York Post.

Многие пассажиры до сих пор сомневаются действительно ли нужно переводить телефон в авиарежим во время полета? И что случится, если этого не сделать? Ответ прост — скорее всего, ничего критического. Однако пилоты и эксперты по-прежнему настоятельно рекомендуют соблюдать это правило.

Пилот и летный инструктор с 7000 часами налета Гэри Кокс в интервью Travel + Leisure заявил, что, скорее всего, "ничего страшного не произойдет", если вы забудете или откажетесь включить авиарежим. Самолет не упадет, и его системы не выйдут из строя.

Однако, по словам ветерана армии США и пилота, известного в TikTok как PerchPoint, мобильные телефоны могут вызывать помехи. В видеоролике, набравшем более 1,2 миллиона просмотров, он объяснил: даже три-четыре активных телефона, пытающихся подключиться к сотовой вышке, способны вызвать радиопомехи. Это не затронет бортовые приборы, но может исказить звук в гарнитурах пилотов — особенно в моменты, когда связь с диспетчером критична, например, во время взлета или посадки.

"Это не конец света, но довольно раздражающе", — признался он.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтверждает: использование телефонов допустимо, только если оно не влияет на безопасность или связь. Однако пока нет официально задокументированных случаев, когда неактивированный авиарежим стал причиной инцидента.

Издание отмечает, что запрет на использование мобильных телефонов во время полета был введен Федеральной комиссией по связи (FCC) еще в 1991 году. В 2013 году комиссия пересмотрела позицию, разрешив использование устройств при условии включенного авиарежима. Более того, современные технологии позволяют устанавливать оборудование прямо на борту, устраняющее любые помехи, и такая практика уже широко применяется в других странах.

Ранее Фокус сообщал, что турист произнес "запрещенное" слово на борту круизного лайнера. Один из пассажиров круиза Royal Caribbean случайно произнес "Титаник", и этим вызвал настоящую панику среди отдыхающих.

Также стало известно, что вид на поселение с высоты птичьего полета поразил людей. Симметричная планировка поселения Rotonda West во Флориде (США), напоминающая ломтики пиццы, поразила пользователей соцсетей и заинтересовала СМИ.