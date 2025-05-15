Пілот розповів, навіщо вмикати авіарежим у польоті та що буде, якщо цього не зробити

За словами експерта з польотів Гері Кокса, невключений авіарежим не призведе до катастрофи, але може спричинити перешкоди в гарнітурах пілотів.

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Про це пише New York Post.

Багато пасажирів досі сумніваються, чи справді потрібно переводити телефон в авіарежим під час польоту? І що трапиться, якщо цього не зробити? Відповідь проста — найімовірніше, нічого критичного. Однак пілоти й експерти, як і раніше, настійно рекомендують дотримуватися цього правила.

Пілот і льотний інструктор із 7000 годинами нальоту Гері Кокс в інтерв'ю Travel + Leisure заявив, що, найімовірніше, "нічого страшного не станеться", якщо ви забудете або відмовитеся ввімкнути авіарежим. Літак не впаде, і його системи не вийдуть з ладу.

Однак, за словами ветерана армії США і пілота, відомого в TikTok як PerchPoint, мобільні телефони можуть викликати перешкоди. У відеоролику, який набрав понад 1,2 мільйона переглядів, він пояснив: навіть три-чотири активних телефони, що намагаються під'єднатися до стільникової вишки, здатні викликати радіоперешкоди. Це не торкнеться бортових приладів, але може спотворити звук у гарнітурах пілотів — особливо в моменти, коли зв'язок із диспетчером є критичним, наприклад, під час зльоту або посадки.

"Це не кінець світу, але досить дратівливо", — зізнався він.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) підтверджує: використання телефонів припустиме, тільки якщо воно не впливає на безпеку або зв'язок. Однак поки що немає офіційно задокументованих випадків, коли неактивований авіарежим став причиною інциденту.

Видання зазначає, що заборона на використання мобільних телефонів під час польоту була введена Федеральною комісією зі зв'язку (FCC) ще в 1991 році. У 2013 році комісія переглянула позицію, дозволивши використання пристроїв за умови ввімкненого авіарежиму. Ба більше, сучасні технології дають змогу встановлювати обладнання прямо на борту, що усуває будь-які перешкоди, і така практика вже широко застосовується в інших країнах.

Раніше Фокус повідомляв, що турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера. Один з пасажирів круїзу Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим викликав справжню паніку серед відпочивальників.

Також стало відомо, що вид на поселення з висоти пташиного польоту вразив людей. Симетричне планування поселення Rotonda West у Флориді (США), що нагадує скибочки піци, вразило користувачів соцмереж і зацікавило ЗМІ.