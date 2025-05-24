Жінка не пройшла перевірку в аеропорту через макіяж: який вона має вигляд (відео)

Жінка в аеропорту Шанхая не змогла пройти перевірку через яскравий макіяж, система розпізнавання облич не змогла зіставити її обличчя з документами.

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Про це пише Oddity Central.

У китайських соціальних мережах вірусним стало відео, на якому молода жінка в аеропорту Шанхая змушена змивати макіяж, щоб пройти перевірку системою розпізнавання облич. Згідно з кадрами, знятими, ймовірно, співробітницею аеропорту, дівчину попросили видалити косметику, оскільки автоматичні сканери не змогли зіставити її обличчя з фотографією в посвідченні особи.

Інцидент стався ще у вересні минулого року, але тільки минулого тижня викликав хвилю обговорень у китайських соцмережах після публікації короткого кліпу. На відео чути, як жінка за кадром каже пасажирці: "Витри все, поки не матимеш вигляду як на фото в паспорті. Навіщо тобі такий макіяж? Ти нариваєшся на неприємності".

Поки невідомо, чи вдалося дівчині зрештою пройти перевірку, але користувачі мережі не залишилися байдужими. Деякі посміялися над ситуацією.

"У житті ж не походиш із фільтром, правда?" — пожартував один із коментаторів.

Інші висловили співчуття: дівчина виглядала явно збентеженою, а персонал, на їхню думку, виявив надмірну суворість.

Багато хто також порушив питання про точність сучасних систем розпізнавання облич.

"Якщо макіяж може збити сканер, чи не варто оновити технологію?" — задався питанням один із користувачів.

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