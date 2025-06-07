Мужчину не пускали на самолет из-за поклажи: его шокировали требованием сделать багаж "еще тяжелее"

Один американец рассказал, что его не пустили на рейс самолета. Причина отказа его шокировала — все из-за недостаточного веса багажа, а мужчине сказали, что он должен его "сделать тяжелее".

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Об этом сообщает FoxNews.

Мужчина рассказывает, что купил билеты на рейсы компании Delta Air. Когда он проходил проверку на стойке, то служба контроля аэропорта остановила его и попросила взять свой багаж на взвешивание.

"Оказывается. что мой зарегистрированный багаж, сумка с сувенирами, не возьмут на борт из-за недостаточного веса. А там — большие сувениры по размерам, но легкие по весу. И что думаете? Мне говорят, что ее не возьмут, и меня не посадят на самолет, если я не сделаю багаж тяжелее", — рассказывает герой истории.

Поэтому он думал, как ему это сделать. Поэтому мужчина решил действовать — он открыл два чемодана и начал доставать из чемодана несколько "тяжелых вещей" из ручной клади, чтобы добавить еще больше веса.

"Слушайте, у меня такого никогда не было. Как вы думаете, какая причина этого?" — поинтересовался мужчина мнения в соцсетях.

Что говорят в соцсетях

Американские пользователи ответили на сообщение героя истории. Многие признались, что впервые слышат об отказе на посадку из-за "легкого багажа". Юзеры выдвинули несколько версий событий — от изменения правил компании до невнимательности мужчины, что есть так называемый "минимальный вес".

Больше всего корреспонденты отметили следующие комментарии:

"Вы не взвесили багаж до минимального лимита. Поэтому вас и не пропустили, не удивляйтесь";

"Впервые слышу о таком случае. В США новые правила посадки по багажу?";

"Видимо, у чувака были гелиевые шарики в багаже. Пусть привязывает гантели в следующий раз";

"Что-то в последнее время на контроле охрана прямо суровая. Здесь уже и легкую сумку не пронести, потому что скажут, что слишком легкая";

"Вот спрашиваю себя — а когда авиакомпании начнут указывать минимальный вес? Думаю, что нет, потому что это звучит очень тупо".

Ранее сообщалось, что студентка сымитировала беременность, чтобы не платить за багаж. 20-летняя пассажирка поняла, что ее куртки и косметичка не помещаются в ручную кладь, поэтому пошла на хитрость.

Впоследствии стало известно, как пара перепутала чемоданы и была арестована. Они взяли чужой чемодан, в котором позже нашли запрещенное вещество, и это едва им не стоило свободы.