Чоловіка не пускали на літак через поклажу: його шокували вимогою зробити багаж "ще важчим"

Один американець розповів, що його не пустили на рейс літака. Причина відмови його шокувала — все через недостатню вагу багажу, а чоловіку сказали, що він має його "зробити важчим".

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Про це повідомляє FoxNews.

Чоловік розповідає, що купив квитки на рейси компанії Delta Air. Коли він проходив перевірку на стійці, то служба контролю аеропорту зупинила його та попросила взяти свій багаж на зважування.

"Виявляється. що мій зареєстрований багаж, сумка з сувенірами, не візьмуть на борт через недостатню вагу. А там — великі сувеніри за розмірами, але легкі за вагою. І що думаєте? Мені кажуть, що її не візьмуть, і мене не посадять на літак, якщо я не зроблю багаж важчим", — розповідає герой історії.

Тому він думав, як йому це зробити. Тому чоловік вирішив діяти — він відкрив дві валізи та почав діставати з валізи кілька "важких речей" з ручної поклажі, щоб додати ще більше ваги.

"Слухайте, в мене такого ніколи не було. Як ви думаєте, яка причина цього?" — поцікавився чоловік думки в соцмережах.

Що кажуть в соцмережах

Американські користувачі відповіли на допис героя історії. Багато хто зізнався, що вперше чує про відмову на посадку через "легкий багаж". Юзери висунули кілька версій подій — від зміни правил компанії до неуважності чоловіка, що є так звана "мінімальна вага".

Найбільше дописувачі відзначили наступні коментарі:

"Ви не зважили багаж до мінімального ліміту. Тому вас і не пропустили, не дивуйтеся";

"Вперше чую про такий випадок. У США нові правила посадки щодо багажу?";

"Певне, у чувака були гелієві кульки в багажі. Нехай прив'язує гантелі наступного разу";

"Щось останнім часом на контролі охорона прямо сувора. Тут вже і легку сумку не пронести, бо скажуть, що занадто легка";

"От питаю себе — а колись авіакомпанії почнуть вказувати мінімальну вагу? Думаю, що ні, бо це звучить дуже тупо".

Раніше повідомлялося, що студентка зімітувала вагітність, аби не платити за багаж. 20-річна пасажирка зрозуміла, що її куртки та косметичка не вміщуються в ручну поклажу, тому пішла на хитрість.

Згодом стало відомо, як пара сплутала валізи і була заарештована. Вони взяли чужу валізу, в якій пізніше знайшли заборонену речовину, і це ледве їм не коштувало свободи.