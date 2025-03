Подружжя переплутало валізи і опинилося в центрі скандалу: що вони знайшли всередині (фото)

Помилка з багажем ледь не коштувала туристам свободи. Подружжя взяло чужу валізу, в якій пізніше знайшли заборонену речовину.

Related video

Незвичайний інцидент стався з тайською подружньою парою, яка вперше вирушила за кордон. Помилково вони взяли чужу валізу, усередині якої було 24 кілограми канабісу. Про це пише Need To Know.

Подружжя прилетіло в аеропорт Суварнабхумі (Таїланд) із Сураттані й чекало на пересадку на рейс до Японії. Вони везли із собою червону сумку і чорну валізу, але в аеропорту помилково взяли схожий багаж іншого пасажира. Справжній власник валізи швидко повідомив про зникнення, але співробітники аеропорту не змогли зв'язатися з сім'єю, оскільки номер був зареєстрований на їхню дочку, яка організувала поїздку.

Пара спокійно сіла на літак і вже в Японії, намагаючись дістати туалетне приладдя, виявила, що валіза не відкривається. Після дзвінка дочки вони перевірили багажну бирку і зрозуміли, що вона їм не належить. За допомогою гіда вдалося розкрити валізу, всередині якої виявилися 24 кг сушених конопель. Про знахідку негайно повідомили в аеропорт, після чого почалося дев'ятигодинне розслідування.

Японські митні служби переконалися, що подружжя не мало наміру провозити наркотики Фото: NTK

У підсумку японські митні служби переконалися, що подружжя не мало наміру провозити наркотики. Попри пережитий стрес, наступного дня пара змогла продовжити свій відпочинок біля підніжжя Фудзі.

Видання зазначає, що цей випадок викликав питання про систему безпеки в аеропортах Таїланду. Тайський гід, який супроводжував пару, висловив здивування, як настільки велика партія наркотиків змогла безперешкодно пройти через дві повітряні гавані країни.

Раніше Фокус повідомляв, що вкрадене золото знайшли у відрі з одягом. Крадіжка сталася, коли господиня Саріна Чакінгал із сім'єю була відсутня. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.

Також стало відомо, що чоловік навмисно підірвав свій будинок. У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.