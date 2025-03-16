Один із найбільших українських аеропортів може запрацювати вже через кілька тижнів: що відомо

У квітні-травні можуть стартувати авіаційні польоти з міжнародного летовища: щонайменше сім компаній висловили готовність до відновлення авіарейсів з України на знак підтримки.

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Міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького може запрацювати вже через декілька тижнів, також в уряді розглядають варіант відновлення авіарейсів зі ще одного українського аеропорту. За оптимістичним сценарієм, дирекція летовища готується до відновлення авіаційних польотів у квітні або травні, однак у компанії розглядають ще один варіант розвитку подій. Про це повідомило видання "Високий замок" 15 березня.

"Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова", — зазначила під час розмови з кореспондентами гендиректорка аеропорту "Львів" Тетяна Романовська.

Вона розповіла, що у цьому році працівники міжнародних авіакомпаній вийшли на зв'язок із дирекцією аеропорту та здійснили свої аудити. Наразі здійснюється попередній аналіз, після завершення якого упродовж кількох днів вони будуть готові працювати з летовищем.

"Проводять попередній аналіз, і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати", — зазначила Романовська.

Також гендиректорка додала, що Wizz Air, Air Baltic, "Турецькі авіалінії, Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT вже висловили готовність до відновлення регулярних рейсів зі Львова.

Дирекція аеропорту також розглядає інший варіант відновлення регулярних рейсів — влітку, коли розпочнеться туристичний сезон. Наразі ж українці бронюють квитки у країнах ЄС, зокрема у Польщі, однак якщо запрацює летовище у Львові, то туроператори швидко змінять інформацію, адже з України літати їм буде значно дешевше, зазначила Романовська.

Запрацювати може не тільки львівський аеропорт

Іншим аеропортом, який може також невдовзі запрацювати, якщо в уряді ухвалять відповідне рішення, є летовище в Ужгороді. Ще раніше в Офісі президента розповідали про те, що він може запрацювати в умовах війни та обслуговувати нерегулярні чартерні громадські рейси. Його вважають найбезпечнішим летовищем в Україні, звідки можна наразі здійснювати авіапольоти.

Однак остаточне рішення про відновлення роботи цього аеропорту мають ухвалювати військові з урахуванням безпекової ситуації, наявності достатніх можливостей для захисту неба тощо.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясовував, чому в Україні не можуть працювати аеропорти, як в Ізраїлі.

У жовтні 2024 року в уряді заявили про розгляд питань, пов'язаних із відновленням авіарейсів з України.