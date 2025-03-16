Один из крупнейших украинских аэропортов может заработать уже через несколько недель: что известно

В апреле-мае могут стартовать авиационные полеты с международного аэропорта: по меньшей мере семь компаний выразили готовность к возобновлению авиарейсов из Украины в знак поддержки.

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Международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого может заработать уже через несколько недель, также в правительстве рассматривают вариант возобновления авиарейсов из еще одного украинского аэропорта. По оптимистическому сценарию, дирекция аэропорта готовится к восстановлению авиационных полетов в апреле или мае, однако в компании рассматривают еще один вариант развития событий. Об этом сообщило издание "Высокий замок" 15 марта.

"Сейчас речь идет о возобновлении регулярных рейсов из Львова", — отметила во время разговора с корреспондентами гендиректор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская.

Она рассказала, что в этом году работники международных авиакомпаний вышли на связь с дирекцией аэропорта и осуществили свои аудиты. Сейчас осуществляется предварительный анализ, после завершения которого в течение нескольких дней они будут готовы работать с аэропортом.

"Проводят предварительный анализ, и когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать", — отметила Романовская.

Также гендиректор добавила, что Wizz Air, Air Baltic, "Турецкие авиалинии, Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT уже выразили готовность к восстановлению регулярных рейсов из Львова.

Дирекция аэропорта также рассматривает другой вариант восстановления регулярных рейсов — летом, когда начнется туристический сезон. Пока же украинцы бронируют билеты в странах ЕС, в частности в Польше, однако если заработает аэропорт во Львове, то туроператоры быстро изменят информацию, ведь из Украины летать им будет значительно дешевле, отметила Романовская.

Заработать может не только львовский аэропорт

Другим аэропортом, который может также вскоре заработать, если в правительстве примут соответствующее решение, является аэропорт в Ужгороде. Еще раньше в Офисе президента рассказывали о том, что он может заработать в условиях войны и обслуживать нерегулярные чартерные общественные рейсы. Его считают самым безопасным аэродромом в Украине, откуда можно сейчас осуществлять авиаполеты.

Однако окончательное решение о возобновлении работы этого аэропорта должны принимать военные с учетом ситуации с безопасностью, наличия достаточных возможностей для защиты неба и тому подобное.

Напомним, ранее Фокус выяснял, почему в Украине не могут работать аэропорты, как в Израиле.

В октябре 2024 года в правительстве заявили о рассмотрении вопросов, связанных с восстановлением авиарейсов из Украины.