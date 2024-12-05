"Борисполь", "Львов" и даже "Ужгород": почему в Украине не заработают аэропорты как в Израиле

Авиаэксперт Валерий Романенко назвал главное условие возобновления рейсов. Он объяснил, почему разовые перелеты — не вариант, и в чем основная угроза, если сбить самолет в небе на таком расстоянии от фронта невозможно.

Старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил о возможном возобновлении полетов до конца января 2025 года. По его словам, 5-6 авиакомпаний захотят возобновить рейсы, и в случае с аэропортом "Львов" обеспечить страхование будет проще. В то же время в столичном "Борисполе" заявляют, что готовятся к открытию. Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии "ТСН" 5 декабря объяснил, действительно ли это возможно в условиях войны.

Главное условие открытия неба

Для возобновления полетов гражданской авиации небо должно быть безопасным.

"Иначе, никто в Украину не будет летать, поскольку все самолеты у нас в лизинге, авиакомпании не имеют собственных", — пояснил Романенко.

Он оценил достижение полной безопасности в условиях боевых действий как невозможное. Украина не способна делать движение безопасным и гарантировать безопасность пассажирам во время посадки/высадки, особенно в случае Киева и области.

Почему не откроют аэропорт в Ужгороде

Больше шансов на возобновление полетов у западных аэропортов. Эксперт определил аэропорт в Ужгороде единственным, который можно было бы открыть несмотря на войну, но ему не хватает мощностей.

Чтобы запуск полетов был экономически выгодным, должен быть соответствующий поток самолетов. Обеспечить его будет "довольно проблематично". Кроме того, ужгородская взлетно-посадочная полоса пригодна только для небольших самолетов на 50-70 пассажиров. Для Boeing и Airbus она коротковата.

В то же время по Ужгороду не было ни одного ракетного попадания, и это свидетельствует об относительной безопасности.

"Заход на взлетно-посадочную полосу с одной стороны находится над Украиной, а с другой над Словакией. Эта полоса почти упирается в границу — перелет займет минуты", — подчеркнул Романенко.

Для возобновления полетов нужно было бы все согласовать со Словакией и обеспечить необходимое количество ЗРК Patriot.

"Но повторюсь, мощность аэропорта здесь слишком мала, поэтому, как по мне, игра не стоит свеч", — добавил эксперт.

Почему не откроют аэропорт во Львове

Львов — периодически под ударом как ракетами, так и дронами ВС РФ. Если бы аэропорт заработал и воздушную тревогу объявили бы в конце посадки, при условии выбрасывания аварийных трапов на эвакуацию из самолета пассажирам нужно было бы 90 секунд. Если бы тревога произошла посреди посадки, половина пассажиров бежала бы к самолету, а другая — из него.

"Наши люди еще и потянут за собой ручную кладь и просто закупорят проход в самолете. Такая эвакуация затянется надолго, а это смертельная опасность", — предположил Романенко.

Для открытия аэропорта во Львове тоже нужен значительный поток самолетов, чтобы его работа была экономически выгодной. На финансовую сторону вопроса повлияли бы и тревоги, ведь аэропорт должен работать круглосуточно, а опасность может длиться 8-9 часов.

"То есть все это время пассажиры должны быть в укрытии. Как в таких условиях будет работать аэропорт?", — добавил эксперт.

Угроза баллистики

Время подлета ракет во Львов длиннее, чем в столицу. Кроме того, в Киев за 5 минут долетает "Кинжал", поэтому за это время пассажиры должны были бы оказаться в укрытии. Во Львов баллистика не долетит из-за расстояния более 500 километров.

"Хотя, россияне могут нанести удар из Беларуси, как когда-то, в таком случае, достанут и до Львова. Пока такого нет, но все может измениться в любой момент, поэтому риск угрозы высок", — отметил Романенко.

Почему пример Израиля не сработает

В Израиле несмотря на войну летает гражданская авиация. Однако эксперт напомнил о плотности ПВО страны, которая позволяет сбивать даже новейший московский "Орешник". Израиль имеет в разы больше ЗРК, хотя по размерам территорий меньше.

"Израиль имеет системы ПВО различной дальности и противоракетный комплекс Arrow. Плюс американский противоракетный комплекс THAAD — оба могут сбивать даже российские "Орешники". Добавьте сюда американские эсминцы в Средиземном море, которые способны сбивать все, вплоть до новых ракет Путина. Поэтому Израиль это не вариант для сравнения, по безопасности полетов", — пояснил Романенко.

Опасность не в том, что самолет собьют

Эксперт заверил, что сбить самолет в небе на таком расстоянии от фронта невозможно. Однако существует угроза для пассажиров во время посадки/высадки.

"Вряд ли кто-то согласится в разы уменьшить время проверки пассажиров и багажа. И вы никак этот процесс не ускорите. Как результат, люди часами будут сидеть в аэропорту в случае затяжной воздушной тревоги. И я не уверен, что наши аэропорты оборудованы бомбоубежищами, которые могут вместить такое количество людей. Особенно в небольшом аэропорту Львова", — подчеркнул Романенко.

По его мнению, разовые рейсы тоже не имеют смысла, потому что экономически невыгодны. Они несли бы только убытки для авиакомпаний и государства.

"Для приема даже одного самолета должны работать все службы аэропорта, сотни специалистов. Конечно, государство может решиться на такой шаг ради какой-то большой идеи. Но перевозчики точно не пойдут на такой риск до прекращения боевых действий в Украине", — добавил эксперт.

Напомним, в Мининфраструктуры в октябре презентовали дорожную карту представителям 100 авиакомпаний. Пресс-служба раскрыла детали плана восстановления работы гражданской авиации.

Ученый НАУ Валерий Романенко ранее объяснял, что баллистическую ракету обнаруживают не сразу после пуска. При условии, что баллистика запущена из Брянской области РФ, она бы долетела до "Борисполя" всего за две минуты.