"Бориспіль" та "Львів" готові: Мінінфраструктури планує відкрити аеропорти, — деталі підготовки

Уряд міркує над частковим відкриттям повітряного простору над Україною, повідомили в Мінінфраструктури. Щоб розв'язати цю проблему, з'ясовують, як зробити безпечними одночасні польоти військових та цивільних літаків.

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Щоб відновити авіаперельоти в Україні, Міністерство розвитку громад та територій (Мінінфраструктури, або Мінвідновлення — скороч.) створило дорожню карту, над якою, зокрема, працювало і військове командування. Карту показали на спеціальному заході, у якому взяли участь представники 100 авіакомпаній (з Туреччини, Польщі, Австралії, Британії, США, України), страхові компанії, директори аеропортів "Бориспіль" та "Львів", дипломати з посольств США та Великої Британії, представники Польського агентства аеронавігаційних послуг. Про деталі плану відновлення роботи української цивільної авіації розповіла пресслужба Мінінфраструктури на порталі відомства.

Презентація дорожньої карти відбулась 30 жовтня, вказано на порталі. Над нею працювало Повітряне командування ЗСУ, Державна авіаційна служба, Украерорух, керівники міжнародних українських аеропортів. Подробиці карти не оприлюднювались, однак вказано, що відновлення авіаперельотів — це стратегічне завдання, і сьогоднішня презентація — перший крок у цьому напрямку.

"Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко", — навела пресслужба слова очільника міністерства, віцепрем'єра Олексія Кулеби.

В інформації Мінінфраструктури відсутні навіть орієнтовні дати відкриття цивільних авіаперевезень. Про якісь деталі можна дізнатись з переліку тем виступів:

презентація покрокового плану та озвучення вимог, які слід виконати для "часткового відкриття повітряного простору";

як гарантувати безпеку аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи;

готовність міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів" до відкриття простору;

як будуть координуватись польоти цивільної та військової авіації.

Авіаперельоти в Україні — заступник міністра Сергій Деркач та дорожня карта Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури Авіаперельоти в Україні — презентація дорожньої карти Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Авіаперельоти в Україні — деталі

Зазначимо, цивільні авіаперельоти в Україні припинились у перший день вторгнення РФ. Втім, 22 жовтня 2024 року на спеціалізованому інформаційному порталі "Крила" повідомили про те, що українська авіакомпанія "Супернова ерлайнз" (дотична до компанії "Нова пошта") отримала дозвіл на 14 рейсів щотижня. Рейси мали вилітати зі Львова та Києва до Праги. Згодом з'явились пояснення прессекретарки компанії "Нова пошта" Марини Азізової. Речниця заявила, що жодних рейсів у повітряному просторі України не планують, а дозвіл на рейси отримали в розрахунку "на майбутнє".

Нагадуємо, у березні 2024 року представник офісу президента пояснив, які умови слід виконати для відкриття повітряного простору. У вересні 2024 року російська влада заявила, що турбується через можливу появу в Україні засобів ППО з Вірменії.