В Україні видали дозвіл на авіарейси зі Львова та Києва: чи можливі перельоти під час війни

Українська компанія отримала дозвіл на 14 авіарейсів щотижня. Літаки можуть злітати у Києві та Львові, а сідати у Празі. Призначення перших міжнародних рейсів під час вторгнення РФ — перевезення не пасажирів, а вантажів.

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Державна авіаційна служба України (ДАСУ) видала дозвіл на авіаперельоти, які можуть здійснюватись з Києва та Львова. На третій рік повномасштабної війни у небі над Україною можуть здійснюватись по сім міжнародних рейсів щотижня. Літаки летітимуть до Праги. Про деталі рішення відомства написали на порталі "Крила", а про реальну можливість вильотів з України повідомила пресслужба "Нової пошти" у коментарі "Громадському".

Інформація про часткове відновлення міжнародного авіаційного сполучення з'явилось на порталі вдень 22 жовтня. Вказано, що ДАСУ видала наказ про надання прав на експлуатацію повітряних ліній. Дозвіл отримало ТОВ "Супернова ерлайнз". Дозволено здійснювати сумарно 14 рейсів на тиждень: сім — маршрутом Львів-Прага та ще сім — Київ-Прага. Рейси почнуться з 1 листопада, термін дії — безстроково, вказано у документі, який оприлюднили журналісти.

Документ з дозволом на польоти опублікований на бланку ДАСУ, номера немає, резолюції голови Олександра Більчука також немає.

Авіаперельоти в Україні - рішення ДАСУ про літаки Фото: wing.com.ua Авіаперельоти в Україні - рішення ДАСУ про Супернова ерлайнз Фото: wing.com.ua

"Громадське" отримало коментар щодо польотів від прессекретарки компанії "Нова пошта" Марини Азізової. Речниця пояснила, що ідеться про технічний дозвіл і поки що літаки не будуть літати в Київ та Львів. Головна мета такого рішення — почати працювати відразу після того, як повітряний простріл над Україною відкриють. На сьогодні робота вестиметься виключно в кордонах ЄС, почули журналісти.

Авіаперельоти в Україні — деталі

На порталі ДАСУ можна відшукати інформацію про "Супернова ерлайнз". На сторінці дозволів на експлуатацію повітряних ліній написано, що компанія отримала ліцензію 26 січня 2023 року відповідно до наказу №71. Літаки не займатимуться пасажирськими перевезеннями, а спеціалізуватимуться на "перевезенні небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом".

Тим часом про компанію, яка отримала дозвіл на авіапольоти під час війни, 18 вересня написали у Telegram-каналі "Нової пошти". Пресслужба повідомила, що відбувся перший рейс на власному вантажному літаку Боїнг 737-800SF з реєстраційними номерами UR-NPA. Боїнг належить авіакомпанії Supernova, яка буде займатись регулярними перевезеннями, починаючи з зими 2024 року. На моніторинговому порталі Flightradar24 поки що немає даних про польоти над Україною, які припинились напередодні російського вторгнення 22 лютого 2022 року.

Зазначимо, у березні 2024 року тодішній представник офісу президента Андрій Сибіга (у вересні став главою МЗС) описав умови, які потрібні для відновлення авіасполучення. Посадовець заявив, що це складне питання і в уряді над ним працюють. Тим часом авіаексперти, з якими поспілкувався Фокус, зауважили, що спершу слід розв'язати питання безпеки, яке можна реалізувати за підтримки західних партнерів. Після цього слід перевірити злітні смуги, повернути персонал, отримати певні сертифікати, домовитись зі страховими компаніями. Кирило Новіков, засновник проєкту SkyDoctor, пояснив, що є шанс відновити обсяги авіасполучення до рівня 2021 року.

Нагадуємо, у вересня РФ поскаржилась, що Україна могла отримати засоби протиповітряної оборони від Вірменії. Раніше президент Володимир Зеленський порівняв відкриття українських аеропортів з відкриттям "зернового коридору".