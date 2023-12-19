"Бориспіль як Чорне море": відкриття аеропорту означатиме перемогу ППО України, — Зеленський

Президент відповів на запитання польського журналіста про те, чи варто було очікувати в доступному для огляду майбутньому відкриття аеропорту в Борисполі, щоб його мама могла злітати в Київ. За словами Зеленського, "мамі дамо вагон, мама — це святе".

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Президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції 19 грудня порівняв можливе відкриття аеропорту в Борисполі зі зняттям блокади в Чорному морі. За його словами, це серйозна операція. Зустріч із журналістами транслювали в ефірі телемарафону.

"Відкриття Борисполя — перемога української ППО. Це буде говорити про те, що Україна перемагає. Це дуже серйозно, це потужний економічний крок також. Скажу відверто: ми ставимо це питання нашим колегам, і знаємо, що конкретно для цього потрібно", — відповів президент на запитання польського журналіста.

Представник польських ЗМІ згадав про те, що адміністрація аеропорту "Бориспіль" нібито підшукує персонал, і що, можливо, в осяжному майбутньому до нього в Київ зможе прилетіти його мама.

Зеленський у відповідь сказав, що поки "мамі можемо дати вагон".

Нагадаємо, що голова держави заявив, що події в Газі та війна в Україні розвивалися по-різному. За словами президента, Київ визнає, що гуманітарні наслідки на території двох і Ізраїлю, і Палестини. Але війна в Україні не почалася з терористичних атак українців на території РФ.

Також повідомлялося, що, за словами Зеленського, у разі якщо на виборах у США переможе Трамп, політика щодо України зміниться.