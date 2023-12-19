Визнаємо Ізраїль і Палестину: події в Газі непорівнянні з війною в Україні, — Зеленський

За словами президента, Україна визнає трагедію на Близькому Сході, і те, що гуманітарні наслідки на території двох держав страшні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна зіставляти події в Газі з тим, що відбувається в Україні, оскільки війна в Україні не почалася з терористичної атаки людей з українським громадянством на території РФ. Про це він заявив на пресконференції 19 грудня, яку транслювали в ефірі телемарафону.

Представник турецького інформагентства "Анадолу" нагадав, що внаслідок ізраїльських атак загинуло приблизно 20 тисяч мирних жителів, зокрема й 8 тисяч дітей, і запитав, чи не бачить Зеленський схожість у тому, що сталося із цивільним населенням у Секторі Гази, і тому, що сталося із жителями України, і чи не вважає він різаниною дії ізраїльської армії в Газі.

"Ми визнаємо політику двох держав. Ми визнаємо цю трагедію, ми визнаємо, що гуманітарні наслідки на території двох держав страшні. Ми визнаємо незалежний народ Ізраїлю і незалежний народ Палестини", — заявив Зеленський, додавши, що все ж є відмінності між двома війнами.

"Окупація та вторгнення Росії в Україну не починалася з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію Росії. Ніхто цього не робив. Ми жили у своїй незалежній державі, і до нас зайшов ворог і вбив наших людей. Тому це різні речі, і, безумовно — мої співчуття, ще раз", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський прокоментував свій невдалий візит до Ізраїлю. За словами голови держави, він був готовий із самого початку війни в Ізраїлі підтримати ізраїльське керівництво і приїхати особисто.

Також повідомлялося, що Зеленський заявив, що протягом року Росія не досягла жодного результату на полі бою.